A Tetterő Egyesület nemzetközi üzleti borvacsorát szervezett a Mercure Tokaj Center Hungary-ben, ahol számos vállalkozás képviseltette magát. Többek között Nyíregyházáról, Tokajból, Miskolcról, Sárospatakról, Debrecenből és Budapest mellett Parizsból is érkeztek illusztris vendégek.

A rendezvény kiválóan szolgálta az egyesületnek a térség népszerűsítésére irányuló kezdeményezését. Lehetőséget teremtett az üzletemberek közötti szakmai kapcsolatok elmélyítésére, egymás tevékenységének megismerésére. Az estet megtisztelte jelenlétével többek között dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is. A vendégeket Posta György, Tokaj polgármestere is üdvözölte.

A jó hangulatról a Melounge Duo gondoskodott.

LTL