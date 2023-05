A közelmúltban, Egerben, a „Kézművesség 1000 éve és jövője a Kárpát-medencében” elnevezésű országos rendezvénysorozat kapcsolódón rendezték meg a XX. Magyar Kézműves Remek pályázatának díjátadó ünnepségét, melyen vármegyei sikernek is örülhettünk: az Aranyosapátiban élő Sebestyén László szerezte meg ugyanis a Magyar Kézműves Remek – Remekek Remeke elismerő címet.

Segített a kamara

Magát a pályázatot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara írta ki, Sebestyén Lászlónak pedig a vármegyei kereskedelmi és iparkamara segédkezett a pályázati dokumentációba, a jelentkezésben és az egyéb papírmunkákban.

- A pályázatra összesen 93 terméket neveztek az alkotók, ezek közül kétkörös zsűrizést követően 48 termék nyert el valamilyen címet – kezdte a pályázat részletezését Párkányiné dr. Csurka Edina, kamara főtitkára, aki személyesen is részt vett az egri ünnepségen. Hozzátette, a zsűri által arra érdemesnek talált harminckétkézműves termék kaphatott Magyar Kézműves Remek elismerő címet, közülük a zsűri pedig nyolc olyan kiemelkedő alkotást is kiválasztott, melyek a Magyar Kézműves Remek – Remekek Remeke elismerő címmel büszkélkedhetnek a továbbiakban.

Sebestyén László büszkén vette át Egerben az elismerést



Utóbbi nyolc kézműves termék közé bekerült a Sebestyén László által elkészített leveles-csipkés veretű, egyes fogathám is.

–Még 2008 és 2010 közt, a fővárosban végeztem el a szíjgyártó és nyerges szakmát. Havonta egy hétvégén volt az oktatás, és Aranyosapátiból jártam „fel” Budapestre az oktatásokra. Akkoriban lovagoltatással is foglalkoztam, és nem volt, aki meg tudta volna javítani a különféle lószerszámokat, így jött az ötlet, hogy beiratkozom és kitanulom a szíjgyártó és nyerges szakmát. Ma már az Aranyosapáti önkormányzatnál dolgozom, a helyi gyerekházban vagyok gyerekfelügyelő, de emellett a munka mellett nem hagytam fel a kézművességgel sem, ami a mai napig a szívem csücske, így természetesen nagyon büszke vagyok az Egerben átvett díjra, nagy elismerés ez nekem, és annak a szakmának, amit én magam is képviselek – mondta lapunknak Sebestyén László, aki beszélt egy nagy szívfájdalmáról is.

A pályázaton győztes, leveles-csipkés veretű egyes fogathám

– Ahogy mindenhová, ide is betört a műanyag, egyre többen gyártanak műanyag lófelszereléseket, amik olcsóbbak, de igénytelenebbek. Azt szoktam mondani erre, hogy a műanyagból készült hám a lusta emberek hámja… Ha már itt tartunk, hadd jegyezzem meg, hogy nekem van egy ötven éves bőrhámom, amit a mai napig nagy becsben tartok és vigyázok rá – emelte ki az aranyosapáti férfi, aki megosztott velünk egy másik érdekességet is.

Engedélyt kapott

– Szerencsére vannak olyan emberek, akik hasonlóan gondolkodnak, mint én. Az a fogathám, amivel a pályázaton nyertem, már korábban elkelt, megvásárolta tőlem egy lipicai lótenyésztéssel foglalkozó, a Dunántúlon élő férfi, aki engedélyt adott rá, hogy a hámmal benevezzek a kamara versenyére. Azt mondta nekem a férfi, hogy „ez a hám olyan szép, hogy sosem lesz lovon” – mesélte Sebestyén László, aki szerint vannak, bár egyre kevesebben, akik értékelik a szépet és a jót.

– Itt is szeretném megköszönni a vármegyei kereskedelmi és iparkamara a pályázati adminisztrációban nyújtott segítségét – zárta az Aranyosapátiban élő Sebestyén László.

