Nagy volt a sürgés-forgás szombat este Vállajon a római katolikus templomnál. A nagyfokú érdeklődés annak szólt, hogy a megalapításának 25. évfordulóját ünneplő Cantemus Vegyeskar jubileumi koncertsorozatának első hangversenyét adta a gyönyörű épületben. A művészeti együttes 2006-ban a templomban vette fel Rahmanyinov Vesperás (Éjszakai virrasztás) című szerzeményét CD-re, s a kórus úgy gondolta Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével, hogy a nosztalgia jegyében ugyanazon a helyszínen csendüljön fel a tizenöt tételes mű, de most már közönség jelenlétében, hogy a zenebarátok is gyönyörködhessenek benne. S ha már éjszakai virrasztásról szól a szerzemény, stílszerűen 21 órakor kezdődött a koncert telt ház előtt.



A szép dallamok eléneklése előtt Szabó Soma mondott néhány gondolatot, majd később az egyes tételek között is szólt azok tartalmáról és a zenei eszközökről.

- Amikor a templom falai között az első CD-nket felvettük, meghatározó élményben volt részünk, hiszen Rahmanyinov nem mindennapi művét ebben a szép környezetben énekelhettük el - fogalmazott a karnagy. - Úgy gondoltuk, hogy a jubileum évében, a huszonöt éves emlékezés keretében helyet kell kapnia ennek a műnek ebben a templomban, s most a közönség is részesülhet ebben a csodában. Köszönet a lehetőségért Vilmos István polgármesternek és Kocsis Gábor plébánosnak.



A kórus vezetője egy kis történeti áttekintést is adott a műről. - Amikor 1915-ben bemutatták a darabot, megoszlottak róla a vélemények. Voltak, akik túl ájtatatosnak találták, mások meg modernnek. Talán éppen ez a kettősség adja meg a mű különlegességét: benne van egyrészt a keleti keresztény, az ortodox liturgia, másrészt nem hiányzik belőle a nyugat-európai romantika szenvedélye sem. Remélem, a közönség soraiban ülők ugyanazt fogják érezni, ugyanazt fogját átélni, amit mi énekkarosok is: megérint mindenkit a lélek rezdülése, az érzelmek magassága és mélysége. Kezdődjön a csoda! - tette hozzá a karnagy.

S a zenei csoda valóban megszületett a tizenöt tétel eléneklése során, s a hálás közönség vastapssal köszönte meg a nem mindennapi kórusmuzsikai élményt.

KM



Fotók: Racskó Tibor