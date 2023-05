Sokan várták már az elmúlt esős periódus után, hogy végre legyen egy napos, nyugodt hétvégénk. A mostani hétvége és még a jövő hét első napjainak időjárása is nyugodt mederben zajlik, újból elővehetjük a napszemüveget, de még a naptejet is, ha szabadtéren tartózkodunk. Marad is a jó idő!