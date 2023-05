Ez magába foglalja a Bethlen Gábor utcát a Beregszászi úttól kezdődően az Óvoda utcáig, és az Iskola utca 41. sz. főúttól a Beregszászi útig terjedő szakaszát. A két közút felújítása során a teljes felületű kopóréteget lecserélik, szükség szerint pályaszerkezet javításával. Az aszfaltút két oldalán zúzottkő padkát alakítanak ki és a csapadékvíz elvezetése is megoldódik. A Bethlen Gábor utca temető felőli végén lévő kanyarban és az iskola előtti szakaszon szélesebb útburkolatot építenek. A temető környezetében pedig közvilágítás is készül. Az energia takarékossági elemekkel felújított két közút a lakosság biztonságát és életszínvonalát fogja növelni. Várhatóan 2024 augusztus legvégén készül el a beruházás.

Élhetőbb városrész

Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere a megnyitón elmondta, hogy ezzel a projekttel kimondottan a gyerekekre gondoltak, hogy a jövőben egy olyan intézménybe járjanak, ami energiatakarékos, ugyanakkor kellemes meleg van bent.

– Mindig jó szívvel jövök ebbe az iskolába, az itt dolgozók, pedagógusok mindent megtesznek, hogy jól érezzék itt magukat a diákok. A város is úgy próbál meg odafigyelni a közintézmények, épületek, utak felújítására, rendbetételére, hogy az szervezett legyen, élhető legyen – részletezte a polgármester, és hozzátette: Gergelyiugornya nagyon jelentős településrész, ahol nem csak a Tisza part, a turizmus fontos, hanem az is, hogy a mindennapokban is jó legyen itt élni. Ezt segíti elő ez az épület és út rekonstrukció is.

Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke kifejtette, hogy a vármegyei önkormányzatnak is nagyon fontosak ezek a fejlesztések, hiszen évekre előre terveznek, hogy vármegyénk minden szegtelében jobb legyen az élet.

– Visszaigazolva látjuk egy-egy ilyen projektnyitó rendezvényen azt a sok munkát, amit a vármegye jobbá tételébe fektettünk. Az, hogy támogatást nyernek el azok a projektek, amit a települések vezetői elindítanak, azt igazolja vissza, hogy megvan az összhang a helyi akarat, és azok között a tervek között, amelyeket a vármegyei önkormányzatnál elkészítünk – mondta az alelnök, és gratulált a város és az iskola vezetésének, hogy ezt az intézményt is sikerül megújítani, így nemcsak energiatakarékosabb lesz az iskola, kevesebb lesz a fenntartása, hanem a környezeti terhelése is alacsonyabb lesz, valamint a közlekedés is biztonságosabbá válik majd ezen a városrészen.

Zöldebb jövő

Tilki Attila országgyűlési képviselő elmondta, hogy gyönyörű természeti környezetben öröm lehet ide járni ebbe az iskolába, és a korszerűsítés után egy modernebb épület fogja fogadni a diákokat.

– Régen még nem volt szempont, hogy egy épület energiatakarékos legyen. Aztán a háború, a rossz brüsszeli szankciók miatt elszabadult energiaárak mindenkire hatással vannak, nemcsak a családokra, hanem az önkormányzatokra is. Így ez az energetikai korszerűsítés, a talajszondás fűtési rendszer segíti a költséghatékonyabb működést. A tanulók akár meg is ismerkedhetnek egy újabb, modern technológiával, hogy hogyan lehet hasznosítani a föld hőjét. A következő lépés pedig az lesz, ami már megvalósult Fehérgyarmaton, hogy a városvezetése vesz majd egy elektromos autót is, hogy ezeket a költségeket is csökkenteni tudja – fejezte ki reményét az országgyűlési képviselő.

LN