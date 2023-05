– A település mindig is híres volt elszánt lakóiról, az erős hitéről, az élni akarásáról, s az utóbbi években a dinamikus fejlődéséről is – mondta Mártha Mihály Tibor, Fényeslitke polgármestere szombaton, a Ligetke Bölcsőde átadóünnepségén. A mintegy 340 millió forintból épült intézmény 24 kisgyermek elhelyezésére alkalmas, energiatakarékos, felszereltségével eleget tesz a legfrissebb előírásoknak, és minden igényt kiszolgál.

A rendezvényen jelen volt Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár, dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, Román István, vármegyénk főispánja és Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke is.

Gazdaságosan üzemeltethető

A polgármester elmondta, Az intermodális logisztikai terminál elkészülte új munkahelyeket teremtett, motiválta a helyben maradást, továbbá új polgárok is érkeztek a településre.

– Ezt felismerve, a várható igényekre reagálva döntöttünk úgy, hogy a meglévő mini bölcsőde mellé egy új intézmény létrehozására is szükség van. Az épület több mint 370 négyzetméteres, a hozzá tartozó játszóudvar pedig mintegy 630 négyzetméteren terül el. Az energetikai besorolás AA++-os, így a jelenlegi energiaárak mellett is fenntarthatóan üzemeltethető. A megszokott helyiségek mellett mosókonyha, pihenőszoba és teakonyha is található benne – mutatta be az új épületet Mártha Mihály Tibor, majd arról is beszélt, az önkormányzat minden lehetséges módon szeretné támogatni a családokat.