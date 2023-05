A szervezők május 20-án a napkori erdőben várják az érdeklődőket, akik a futóversenyen több távot teljesíthetnek: 5, 10, illetve 21 kilométert is lehet futni – tette közzé közösségi oldalán a Napkori SE. A rendezvény 9.45-kor családi örömfutással kezdődik, majd 11-kor 1800 méteres diákfutammal zárul. Minden induló érmet kap ajándékba, míg a kategóriák legjobbjai kupákkal lesznek gazdagabbak. A futófesztivál után az Akácvirágzás és Méz ünnepére is sor kerül, ami a szakmai program mellett kulturális csemegéket is tartogat.