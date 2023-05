A elnök bemutatásából óhatatlanul is adta magát az első kérdés: Mi késztet arra egy fiatal joghallgatót, hogy a múlt örökségeivel foglalkozzon?

Miért érezte fontosnak, hogy megalakuljon 2022-ben ez a szervezet?

A beszélgetés során fény derül arra is, milyen céllal született meg a Demecser Öröksége Egyesület, a város vezetői és lakói hogyan fogadták a szervezet megalakulását. Vitális Zsombor mesélt többek között az egyesület címeréről és hitvallásáról.

Mint elmondta, az egyesület részt vett abban a hagyományőrző munkában, hogy emléktábla legyen az egykori zsidó iskola falán, megörökítették az 1848/49-es demecseri honvédek nevét is az iskola falán, s rendeztek már helytörténeti konferenciát is, ez utóbbiból hagyományt szeretnének teremteni.

Ebben az évben emléktáblát állítottak a művelődési ház falán Petőfi Sándor születésének kétszázadik évfordulója alkalmából.

Közismert, hogy a lánglelkű költő minden magyar emberhez közel áll, így érthető az emléktábla állítása. De vajon járt-e Petőfi Sándor valaha Demecserben?

Az erre a kérdésre adott választ is megtudhatják az érdeklődők, ha meghallgatják a teljes beszélgetést a szon.hu portálon.