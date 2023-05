Vármegyénk horgászegyesületei a gyermeknapon versenyek megszervezésével kedveskednek a fiataloknak. 2023. május 28-án az Alkaloida Lombik HE a tiszavasvári Kacsás-tónál, a Sóstógyógyfürdő HE a Sóstói-tónál, a Tiszaparti HE a gávavencsellői Kacsatónál, a Tisza-Szamosközi HE a szamosújlaki Holt-Szamosnál, a Tiszavirág HE a tiszadobi holtágnál rendez versenyt gyermekeknek.