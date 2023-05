Mérk. Hálaadó istentiszteletet rendeznek május 6-án 11 órától Mérken abból az alkalomból, hogy megújult, megszépült a település református temploma. Ezt az ünnepi alkalmat felhasználva hivatalosan beiktatják a település lelkészét, Hollósi Istvánt, aki öt éve szolgálja a helyi református gyülekezetet.

A hálaadó istentiszteleten részt vesz és igét hirdet Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és dr. Gaál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Az egyházi szertartáson az újonnan beiktatott Hollósi István, Tiborszállási és Mérk református gyülekezetének lelkésze is hirdeti az igét.

A mérki református templom felújítása már több évvel korábban elkezdődött, ugyanis a református egyházközség 2016-ban a vidékfejlesztési program keretében nyert 46 millió forintos támogatást az épület állagának megóvására, illetve renoválására. A pályázat azokra az egyházi épületekre vonatkozott, amelyek jelentősen meghatározzák egy-egy település arculatát. A korábban nagyon rossz állapotú templom külsőleg teljesen megújult az elnyert támogatásnak köszönhetően. Kapott a vizesedés ellen lábazati szigetelést, valamint lélegző vakolatot is két méter magasságban. A tető és a torony szerkezete, héjazata is megújult. Az elrozsdásodott lemezek lekerültek az épületről, és új bádogozást kapott a templom. A felújítást támogatta a Tiszántúli Református Egyházkerület is tízmillió forinttal. Abból a pénzből a szakemberek kicserélték az épület nyílászáróit, valamint belül is lélegző vakolatot kapott fal, amit le is festettek. Az elmúlt év végére a mérki református templom kívül-belül megszépült az elnyert pályázatnak köszönhetően.

KM