Az eseményt megtisztelte jelenlétével Oláh Guszti bácsi is, aki ugyanolyan fiatalos lendülettel idézte fel az 1992. november 20-ai alakuló ülés momentumait, mint amilyen lelkesedéssel annak idején megfogadta az a 45 fő önkéntes, hogy tenni szeretnének Nagyhalász közbiztonságáért. Szerencsére az egyesületben még lelkesen szolgálnak alapító tagok is, de sajnos sokan meghaltak az elmúlt 30 évben. A közgyűlés kezdetén róluk is megemlékeztek egy néma tiszteletadással és az alapító tagok névsorának felolvasásával. A beszámolók elfogadása után a jelenlévők az áldozatos polgárőri tevékenységért elismerő emléklapot vettek át.