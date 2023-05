A 15 stációból álló, képekkel, feliratokkal illusztrált megállóhelyek eddig le voltak fedve a hideg idő miatt. Pásztor Károly atya, egykori plébánosunk nagy örömmel és szeretettel fogadott bennünket, és vezetett végig fiatalos lendülettel az állomásokon, melyeket énekekkel, imákkal jártunk be. A megállók felelevenítik a házasulandó fiatalok megismerkedését, elhatározását a házasság melletti életszövetségre, majd a családalapítást, a gyermekek vállalását, az elköteleződést keresztényi nevelésükre, a szeretet kincseinek átadását, megosztását, a megbocsátás gyakorlását! Merthogy kereszthordozás a házasélet, így a házassági próbatételek ellenére a kitartást egymás mellett, fogadalmunkhoz méltóan a hűség megtartását jelenti. Majd emberéletünk felén túl gyermekeinket felkészítettük a nagy útra, akik elhagyják a családi fészket, saját útjukat járják. Ám az idők múlásával az idősödés jeleit, a betegségek elviselését, a hitvestársak egymás gondozását és az élet méltó alkonyát, az időskorúak megbecsülését érezhetjük. Amit kaptunk, továbbadtuk, életünkben példát mutattunk! A Szent Család mint példakép álljon mellettünk házaséletünk állomásain, adjon erőt a kitartáshoz, egymás elviseléséhez. A hálaadó misét a kis templomban Károly atya és Lázás István atya mutatta be. A végén pócsi Szűzanya-áldásban részesültünk. Majd köszöntöttük Károly atyát a most volt születésnapja alkalmából is! Végtelen nagy lelki gazdagsággal, hálatelt szívvel tértünk haza, feledhetetlen ajándékokban részesültünk!



- Némethné Csubák Éva -