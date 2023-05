Az ünnepséget dr. Kovács Ferenc polgármester nyitotta meg, beszédében megköszönte az ebben az évben jubiláló, éppen 10 esztendős Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság munkáját, hiszen szorgalmasan gyűjtik, figyelik és felszínre hozzák a város szellemi-, kulturális-, és tárgyi örökségének gyöngyszemeit.

A városnapok üzenetébe teljességgel beleillik a helyi értékek előtti tiszteletadás, hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc. Majd azzal folytatta: – 270 éve indult fejlődésnek ez a város, büszkék lehetünk az elődeinkre. Kötelességüknek érezzük törekvéseiket folytatni, a város fejlődését biztosítani. Ilyenkor emlékezünk meg az általuk létrehozott értékekre és hagyományaikra is, de nemcsak emlékezünk, hanem büszkék is vagyunk rájuk – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, értékek, eredmények nemcsak a múltból, hanem a közelmúltból és a jelenből is felsorakoztathatók. Folyamatosan jönnek létre olyan értékek, amelyekre fel kell hívni az emberek figyelmét, mert nem biztos, hogy azok önmaguktól bekerülnének a köztudatba.

– Azt szoktam mondani, hogy Nyíregyháza története egy olyan patak, ami hol a föld alatt, hol a föld felett folyt, hol tó lett belőle, hol vízeséssé alakult. Képletes ez a hasonlat, de lényeges, hogy mindig tudott értékeket létre hozni. Ezt bizonyítja az értéktárlista is, az eddigi 52 érték mellé, most újabb 7 sorakozhat fel – mondta a városvezető, s megköszönte a javaslattevőknek, hogy nyitott szemmel jártak, sokat dolgoztak azért, hogy ebben az évben hivatalosan is az értékek közé kerüljenek az általuk javasolt szellemi, tárgyi kincsek.

Ezek közül az egyik a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézet intézetigazgatója, Ferencziné Ács Ildikó által javasolt nyíregyházi népzenei tanárképzés. Az értéktári emléklapot a javaslattevő és az egyetem rektora dr. Szabó György vette át.

Nyíregyháza Rádióállomás rádió és tv gyűjteményét Zentai Mihály jegyzi, a nyugalmazott rádióállomás-vezető Borbányán található gyűjteménye szintén bekerült az értéktárba.

Ezen kívül a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiójának anyagával, mintegy 5600 hangfelvétellel gyarapodott az értékek tára. Zsoldos Barnabás a stúdió volt vezetője vette át az erről szóló emléklapot.

A Kállay Gyűjtemény épülete, a Kállay család emlékei páratlan értéket képviselnek a városban, méltán került be az értéktárba. Dohanics László a gyűjtemény értékgondnoka képviselte az intézményt.

Sokan ismerik Kulcsár Róbert magángyűjtő 1848-49-es szabadságharc tárgygyűjteményét, amely ugyancsak az értéktár becses darabja lett. Az északkeleti nyelvjárási régió nyelvjárására Pállné dr. Lakatos Ilona, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv-és Irodalomtudományi Intézetének nyugalmazott intézetigazgatója hívta fel a figyelmet. A Felős-Tisza vidékére jellemző nyelvjárás úgyszintén bekerült az értékek közé.

Az ünnepség végén néhány perce felidézték a 2020-ban elhunyt sportoló, sportszakember Sitku Ernő munkásságát is. Sitku Ernő sporttevékenysége a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. javaslatára került be az értéktárba. Az egykori sportoló lánya Sitku Zsuzsanna és Kőhalmi Richárd a sportcentrum ügyvezetője vették át az erről szóló emléklapot.