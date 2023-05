Szabolcs-Szatmár-Bereget képviselő kiállítók a gyulai fesztiválon:

- Numen Pálinkafőzde

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye keleti részén fekvő Vásárosnaményban található a Numen Pálinkafőzde, ahol a hagyomány tisztelete és a modernkor vívmányai szerencsés módon találkoznak. A térség, a kedvező földrajzi és klimatikus adottságainak köszönhetően, kiváló gyümölcs alapanyaggal szolgál évszázadok óta.

- Panyolai Szilvórium Zrt.

A Panyolai Szilvórium Magyarország egyik legnagyobb gyümölcskertjének, a Szatmár-Beregi Síkságnak a közepén, három folyó ölelésében található. A Panyolai Pálinkák Magyarország legkedveltebb és legkifinomultabb italai közé tartoznak. A Panyolai Pálinkák mindegyike magas értéket képviselő kézműves termék.

- Szabolcsi Házi Pálinka

A Szabolcsi Házi Pálinka nem egy kereskedelmi pálinkafőzde termékei, hanem saját készítésű pálinkák. A tulajdonos a legjobb minőségű gyümölcsöket nagy szakértelemmel cefrézi, házi, kisüzemi módszerekkel dolgozza fel. Több fesztiválon is sikerrel mutatkoztak be a termékek, Gyulán most először kóstolhatják meg a látogatók.