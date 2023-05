A Magyar Élelmiszerbank Egyesület május 12-én és 13-án szervezi meg az év eddigi legnagyobb élelmiszergyűjtő akcióját. A rászorulók igényeit figyelve és azokra reagálva az egyesület a szokásoktól eltérően tavasszal is elindítja a jótékonysági akcióját, amivel az elmúlt évek adventi időszakában rendre 250 tonnányi tartós élelmiszert gyűjtöttek össze.

Az Élelmiszerbank arra kér mindenkit, a nyár közeledtével is gondoljon a nehéz sorsú embertársainkra, és a hétvégi vásárlásakor a nélkülözők számára is tegyen egy tetszőleges tartós élelmiszert a kosarába, amit a fizetés után a kasszák melletti gyűjtőpontokon adhat le. Az ország 115 településén 200 Tesco és Aldi áruházban összesen háromezer önkéntes gyűjti majd a felajánlásokat két napon keresztül – tájékoztatta lapunkat az egyesület.

Önkéntesek zöld mellényben

– Bár már elmúltak a nagy hidegek, túl vagyunk a januáron és februáron is, amikor a segélykérések tetőzni szoktak, a megkeresések száma sajnos még mindig nem csökken. Sokan fordulnak élelmiszercsomagokért az egyesületünkhöz. Az infláció az élet sok területén érezteti a hatását, ezek közül kiemelkedik az élelmiszerek drágulása, ami a hátrányos helyzettel küszködőket terheli leginkább. Ezért döntöttünk úgy, hogy az idén először tavasszal is a lakosság segítségét kérjük. Reméljük, sokan vesznek részt majd az akciónkban – árulta el Cseh Balázs, az Élelmiszerbank elnöke.

Az egyesülettől azt is megtudtuk, az adományokat az Élelmiszerbank zöld mellényt viselő önkénteseinél lehet leadni, a kasszák közelében kijelölt gyűjtőpontokon. A felajánlásokat pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 20 óra között fogadják az önkéntesek.

MI