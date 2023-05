A kellemes tavaszi időjárás sok sétálót kicsalogatott pünkösdvasárnap Nyíregyházán a Bujtosi-tóhoz is. A gyermekek ismerkedhetek a természet titkaival is, ámulva nézték, ahogy bepillanthattak egy vadkacsa család életébe is, amelynek tagjai a parton talált finomságokat kóstolgatták.

Fotó: KM