Negyedszázaddal ezelőtt Kiss Tibor és szülőtársai, akik szintén Down-szindrómával élő gyermeket nevelnek, maguk sem hitték, hogy olyan szervezetet hoznak létre Nyíregyházán, melynek tevékenységére a világ 20 országa is felfigyel majd. A Rejtett Kincsek Down Egyesületnek voltak jobb és rosszabb periódusai az elmúlt 25 évben, de folyamatosan fejlődött és egyre professzionálisabb formát öltött. Valószínűleg ennek is köszönhető a fennmaradása, na és persze annak a támogató közösségnek is, ami körbeveszi a szervezetet már évtizedek óta – legyen szó akár a szülők elköteleződéséről, akár azokról az adományozókról, akik időről időre segítik az egyesület fenntartását. Kisari Károly 2004 óta vezeti a Rejtett Kincsek Down Egyesületet, érintett szülőként és a szervezet elnökeként számos olyan problémán dolgozik, ami közvetlenül érinti a város, a vármegye és az ország Down-szindrómával és egyéb fogyatékkal élő gyermekeit.

– Az elmúlt évben több mint 8 ezer családdal volt kapcsolata a szervezetnek. Segítünk a korai fejlesztés, az oktatás, az egészségügy, a sport és a szociális ellátások területén is. Olyan egyedi, új modelleket hoztunk létre az elmúlt 25 év alatt, amelyeket azóta több országban is alkalmaznak. Módszereinket átvették Ukrajnában, Romániában, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, Németországban, Írországban, Görögországban, Spanyolországban, Olaszországban, Belgiumban, Hollandiában, Dániában, Bulgáriában és az Egyesült Államokban is, de voltak közös projektjeink mexikói, uruguay-i, perui, kolumbiai és ecuadori szervezetekkel is – sorolta Kisari Károly, akinek vezetése alatt két inkluzív fejlesztő központot hozott létre a szervezet: egyet Nyíregyházán, egyet pedig Budapesten. Mindkét intézményben ellátnak szinte bármilyen típusú problémával küzdő gyermeket, legyen akár tipikus, akár eltérő fejlődésmenetű.

– Az elmúlt 25 évben óriási tömegeket megmozgató programokat szerveztünk nemcsak Nyíregyházán, hanem Budapesten például a Nemzeti Színházban és a Vígszínházban is. Ezekre az eseményekre nagyon büszke vagyok. Hatalmas élmény volt látni, hogy mennyire önfeledten tudnak együtt játszani a tipikus- és eltérő fejlődésmenetű gyerekek. Ők már tudják azt, amit a szervezet szeretné, ha minden felnőtt is tudna: a különbség kisebb, mint gondolnánk – folytatta Kisari Károly.

Szakmai elismerések

A Rejtett Kincsek Down Egyesületnek hatalmas tervei vannak a jövőre nézve is, túllépve a gyermekek ellátásán és a társadalom szemléletformálásán. A fogyatékkal élő felnőttek részére szeretnének olyan körülményeket biztosítani Nyíregyházán, amelyek az önálló élet elengedhetetlen feltételei. Ilyen a nyílt munkaerőpiacra való eljuttatás, az önálló lakhatások támogatása és az önálló szabadidős- és sport tevékenységek támogatása.

A szervezet 25 éve dolgozik azon, hogy jobbá tegye a fogyatékkal élők mindennapjait, születésük pillanatától kezdve. Kisari Károlyt több szakmai elismeréssel is jutalmazták az elmúlt években. Legutóbb a napokban, május 20-án, amikor átvehette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés „Szentpétery Zsigmond” kitüntető díját, melyet a vármegye civil társadalmának építése, a civil kapcsolatok kialakítása és elmélyítése terén kifejtett eredményes tevékenységének elismeréseként kapott.

Közösek a céljaik

– Nagyon örülünk a mostani elismerésnek, hiszen pont egy olyan időszakban kapjuk, ami számunkra egy kicsit történelmi, negyed évszázados jubileumunk egyfajta megkoronázása, ez, amit most a munkánkért kaptunk – nyilatkozta Kisari Károly, aki elmondta, közel 100 kollégával dolgoznak együtt, de nem csak ez a 100 fős csapat támogatja az egyesület működését.

– Köszönjük a lakosság és a cégek támogatását, nekik is köszönhető, hogy megélhettük a civil szervezek között hosszú időnek számító időt, és reméljük, sok ilyen évfordulót tudunk még megünnepelni együtt. Jó a kapcsolatunk Nyíregyháza önkormányzatával és Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzatával is, úgy látjuk, közösek a céljaink. Ebben a kiemelten nehéz gazdasági helyzetben, amit a pandémia és a szomszédos országban dúló háború okoz, nagyon fontos, hogy meg tudjuk védeni azokat az értékeket, amiket eddig elértünk, ehhez pedig szükségünk van mindenki további támogatásához – zárta gondolatait Kisari Károly.