– Azt folytatjuk, amit évekkel ezelőtt elkezdtünk ebben a csodálatosan felújított múzeumfalunkban. Kötődik a helyszínhez is a hagyományőrzés, az értékek átadása ezzel a különleges, színvonalas programmal – mondta az Kappan- és Lakodalmas Fesztivál jelentőségéről dr. Kovács Ferenc polgármester.

Bárány László köszöntőjében röviden felidézte a kappanozás 116 éves múltra visszanyúló hazai hagyományát, majd hozzátette: a cégcsoport összesen 500 kilogramm kappanhúst hozott a Sóstói Múzeumfaluba, ebből készülnek majd a finomságok. Kiemelte, szívesen támogatják azokat a rendezvényeket, melyek összefűzik a hagyományőrzést a gasztronómiával.

– Kitűnő programok várják az érdeklődőket, akik itt vannak, azoknak jó időtöltést, akik csak később jönnek, azoknak pedig jó étvágyat kívánok a finom ebédhez – zárta a rendezvény főtámogatója, a Master Good cégcsoport tulajdonos-ügyvezetője, Bárány László.

Az érdeklődőket egész nap különféle gasztronómiai és zenés-táncos programok várták. Színpadra lépett a Nyírség Táncegyüttes, zenélt a Lajtorjás Zenekar, a CimbaliBand és a Swing a la Django is. A Master Good a tirpák portán kialakított egy baromfiudvart, a fiatalokra rajzverseny és pulyasarok is várt, a vállalkozó kedvűek pedig a szerencséjüket is próbára tehették „A szerencse forgandó” elnevezésű játékban. A szombati programokat kappanszépségverseny, vőfély-, valamint menyasszonyiruha-bemutató is színesítette.

KM