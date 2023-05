A szurikáta sziesztát tartott, az egyik zebra a porban hentergett, a páva megmutatta gyönyörű tollait, a gorilla pedig modelleket meghazudtoló módon pózolt, hogy a lehető legelőnyösebb képek készüljenek róla – mondhatnánk, hogy ilyen egy teljesen átlagos nap a Nyíregyházi Állatparkban. Huszonegy kőrösmezei gyerek számára azonban ez a péntek igazán különleges volt, hiszen az Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából, Révészné Petró Zsuzsa, a SóstóZoo osztályvezetője kalauzolásával végigjárhatták a parkot, és egy kicsit kiszakadhattak a mindennapokból. Szükségük van az ilyen és ehhez hasonló élményekre, hiszen a hazájukban dúló háború kihat az életükre.

Az élet minden területén segítenek

– Bár Kárpátalján nem ropognak a fegyverek, az ott élők mindennapjaira hatással van a háború. Rendszeresek a légiriadók, s ha megszólalnak a szirénák, az óvodásoknak, iskolásoknak is le kell menniük a pincékbe, óvóhelyekre. Az elmúlt több mint egy év alatt a háború sújtotta területekről sokan menekültek Kárpátaljára, és az itt lévő gyerekek között hárman is vannak, akinek az édesapja a fronton harcol, tehát bármennyire is szeretnénk megóvni a kicsiket a fegyveres konfliktus hatásaitól, ez szinte lehetetlen – ezt mondta lapunknak Gerevich János, a segélyszervezet ukrajnai képviseletének vezetője. – Azért dolgozunk, hogy az élet minden területén segítsünk a bajbajutottaknak: tavaly február 24-e óta Ukrajnában és Magyarországon 360 ezer menekültnek segítettünk, többek között 1700 tonna adománnyal vagy újjáépítési és fejlesztési programokkal. Átadtunk egy anyaotthont – most készül a második –, de kollégiumot és óvodát is építünk. Igyekszünk mentális támogatást is nyújtani, és arra is készülünk, hogy ott is hasznos támogatást nyújtsunk, ahol korábban harcok folytak. A gyerekekre különösen nagy figyelmet fordítunk, hiszen ők is elszenvedői a háborúnak, ezért például nyári tábort szervezünk nekik, és igyekszünk élményekhez juttatni őket, hogy ha csak néhány napra is, de elfelejtsék a háborút – tette hozzá Gerevich János.

Az oktatásban is használják

Mint kiderült, a Tisza-parti Kőrösmezőn élő iskolások régi vágya volt, hogy ellátogathassanak egyszer a nyíregyházi LEGO gyárba – erről A Tisza nevében című filmben meséltek. Az álmuk most valóra vált, hiszen a segélyszervezet, illetve médiapartnere, az OBSERVER támogatásának köszönhetően csütörtökön megnézhették, hol készülnek kedvenc játékaik, ma délelőtt pedig Sóstó felé vették az irányt, s végigjárták Európa egyik legjobb állatparkját.