A pandémiát megelőző esztendőkben nagy volt iránta az érdeklődés, minden alkalommal legalább 6-7 katapult és 4-5 kiskocsi nevezett. A katapult megszabott méretezéssel készülhetett úgy, hogy minél messzebbre tudjon elhajítani egy teniszlabdát. A szerkezeteket esztétikailag és mérnöki szemmel is értékelte a zsűri. A kiskocsiknál a meghajtás és futómű jelentett kihívást az alkotóknak a minél nagyobb távolság leküzdésében. A legjobbak a Nyíregyházi Egyetemen megrendezett országos versenyre is meghívást kaptak. Aztán átmenetileg megváltozott az élet, és a versenyek is elmaradtak.