Zsúfolásig megtelt középiskolás diákokkal a Nyíregyházi Egyetem D7-es előadója szerdán délelőtt. Ahogy már többször írtunk róla, nagyon nagy hiány van informatikai szakemberből, programozókból, pedig a mai világban egyre nagyobb szükség lenne ezekre a kompetenciákra. Valószínűleg ezért is volt nagy az érdeklődés a pályaorientációs nap iránt, amit tavaly rendeztek meg először, szintén nagy siker övezte.

Tanyiné dr. Kocsis Anikó intézetigazgató köszöntötte a megjelent iskolásokat és tanáraikat. Kifejtette, hogy azzal a szándékkal szervezték meg idén is ezt a napot, hogy közelebb hozzák ezt a szakmát a leendő hallgatók számára.

– Nagyon jó lehetőség ez a nap arra, hogy tájékozódjatok arról, hogy tulajdonképpen milyen ez a szakma, mit kínál, milyen lehetőségek vannak, és hogy utána hogyan és hova lehet elhelyezkedni – részletezte a diákoknak az intézetigazgató.

– A mai napon szó lesz arról is, hogy miért érdemes felsőoktatásban tanulni, és hogy miért a Nyíregyházi Egyetemet válasszátok. Megtudhatjátok azt is, hogy milyen ez a képzés, mit fogtok tanulni, milyen tantárgyak és gyakorlati helyek vannak, végül pedig két cég képviselője is ízelítőt ad arról, hogy a végzett informatikusoknak milyen lehetőségeik vannak. Érdemes minél hamarabb eldöntenie a középiskolásoknak, hogy mivel szeretnének majd foglalkozni, merre szeretnének elindulni. Szülőként is tudom, hogy ez nehéz, de ezzel a pályaorientációs nappal is szeretnénk megkönnyíteni egy kicsit a választást.

Kiemelt bérezés

Ezután dr. Vályi Sándor egyetemi docens az egyetemet és az informatikai-programozói képzések sajátosságait mutatta be. – Felsőoktatásba azért érdemes gondolkozni a középiskolásoknak, mert egy diplomával olyan szellemi munkát lehet majd végezni, amivel egy magasabb társadalmi státuszt is lehet szerezni. Informatikus, programozó végzettséggel pedig átlag feletti bérezést kapnak már a frissen végzett fiatalok is. Kiemelt státusza van ennek a szakmának. A Nyíregyházi Egyetem informatikai szakára azért is érdemes jelentkezni, hiszen folyamatosan frissítjük a tananyagot, állandóan kooperálunk a régióban lévő cégekkel, bevonjuk őket az oktatásba a mai kornak megfelelő technológiákkal. Ez az intézmény tanárképző volt sokáig, ezért empatikusabban tudunk például matematikát tanítani. Nem óriási a mérete az egyetemünknek, ezért sokkal személyesebb, barátságosabb, könnyebb szociális kapcsolatokat kiépíteni. Személyesen ismerjük egymást, így a hallgatókra is több figyelmet tudunk szentelni. Az informatikai ipar vármegyénkben is jelen van, így helyben is lehet munkát találni – ajánlotta az egyetemi docens, majd hozzátette: programtervező informatikus és mérnök informatikus szak is indul a Nyíregyházi Egyetemen.

Informatív előadások

Dr. Falucskai János főiskolai docens az emelt szintű érettségire felkészülést segítő online tanfolyamról tartott előadást. Vegera József mesteroktató pedig részletesen ismertette azokat az informatikai tárgyakat, amelyekkel a leendő hallgatók megalapozhatják szaktudásukat. A képzési paletta bemutatása mellett két informatikai cég képviselői is vázolták azokat a karrierlehetőségeket, amelyek nyitva állnak a fiatalok előtt. Mindkét cég több éve aktív együttműködésben áll az intézettel. Végül dr. Vályi Sándor arra a kérdésre kereste a választ, hogy hogyan érettségizne a ChatGP informatikából.

LN