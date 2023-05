Bár a szerkezet rendeltetése a mai napig a rejtély kategóriájába tartozik, a debreceni Déri Múzeum későbbi igazgatója a kiváló megfigyelőképesség „csolnakjával” a néprajz vizeire is evezett a Tisza-parton töltött régészeti kutatásai mellett. Ezekből a „mellékesen” lejegyzett, ceruzával felvázolt, fényképezőgéppel megörökített megfigyelésekből született meg a Kilátás a panyolai Zsarókertből című könyv, amit a Beregi Múzeumban mutattak be a napokban. A kötetet Muhari Zoltán, Panyola polgármestere, a megjelentetés szorgalmazója és dr. Magyari Márta néprajzkutató, a kötet szerkesztője mutatta be, de meséltek Sőregi János életéről, munkásságáról, a könyv megvalósításának nehézségeiről is. Varga János múzeumigazgató néhány kedvcsináló idézettel, gondolattal ajánlotta a kötetet az érdeklődőknek.



A jegyzetekből összeállt a könyv, ami jól olvasható és élvezhető formában jeleníti meg az egykor víz mellett élő szatmári és beregi emberek természetközeli életét, munkájukat, tudományukat, technikáikat, kalandjaikat vagy éppen tragédiáikat - írta a Beregi Múzeum oldalán Szász Csaba.