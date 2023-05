A geszterédi aranyszablya rekonstrukciójának budapesti bemutatóján a település nagy létszámú küldöttsége is részt vett a napokban, Szabó József polgármester vezetésével. A Magyar Nemzeti Múzeumban láthatták az érdeklődők, hogyan is nézhetett ki egykoron az a szablya, amit Geszteréd határában találtak egy honfoglalás kori fejedelmi vitéz sírjában.

Egy ország felkapta a fejét

Az ünnepi gondolatok elhangzása után a nyírségi település vezetőjét arról faggattuk, mit is jelent a községnek a fegyver rekonstrukciója, milyen érzés geszterédiként hazánk legrégibb és legnagyobb közgyűjteményének épületében lenni.

Szabó József polgármester Budapesten

Fotó: MML



– Beszélgetésekkor gyakran elhangzik az a mondat, hogy „el bírom képzelni, tudom, milyen az”, de ezt csak az tudja valójában, aki itt van a Nemzeti Múzeumban, hiszen csak most lehet átélni ezt az eseményt. Még most is borsódzik a hátam azoktól az érzésektől, amik lejátszódtak bennem a látottak és a hallottak alapján. Tudjuk jól, hogy minél kisebb egy település, annál kevesebb figyelmet kap, hiszen vannak fontosabb dolgok is egy ország életében. Csakhogy egy kis település is tud maradandót alkotni, bár ezt nem mindig veszik észre. Éppen ezért nagyon büszke vagyok arra, hogy Geszteréd is véghez vitt egy maradandó alkotást, amire ráadásul most az egész ország felkapja a fejét – mondta a település vezetője.

– Leírhatatlan az az érzés, ami a helyszínen jelen lévő geszterédiekben lejátszódott, s így bennem is. Varga Gyula pedagógustól nagyon sok mindent hallottunk a községünk történetéről. Nem telt el úgy egy évnyitó szeptemberben, hogy ne beszélt volna az aranyszablyáról. Csak álmodni mertünk arról, hogy egyszer híre megy a nagyvilágban. Leírhatatlan, elmondhatatlan, milyen jó érzés, hogy immár láthatjuk is régi fényében pompázni az egyik honfoglalás kori ősünk fegyverét.

Ereklye az ünnepségeken

Mit jelent vajon a szablya rekonstrukciója Geszteréd számára? – kérdeztük Szabó Józseftől.

– Eddig mindig csak beszéltünk róla, mint valami megfoghatatlan dologról. Most már nem egy megfoghatatlan, elképzelhetetlen mítoszról tudunk beszélni, hanem már arról beszélgetünk, hogy a szablya immár előttünk van, láthatjuk, akár a kezünkbe is foghatjuk. Úgy gondolom, elmondhatom minden jóérzésű geszterédi ember nevében, hogy büszkék vagyunk a fegyverre, az Aranyszablya Társaságra, az elért eredményekre és magára Geszterédre.

– A nagyobb önkormányzati és egyházi rendezvényekre ki szeretnénk majd kérni a szablyát a Jósa András Múzeumtól, mert ott lesz letétbe helyezve. Remélem, a kikérésnek nem lesz akadálya, hiszen mint a büszkeségünket, mint egy fontos ereklyét szeretnénk megmutatni olyankor Geszterédnek, illetve a településre ellátogatóknak. MML



Szabó József polgármester Budapesten

Fotó: M. Magyar László



A geszterédi aranyszablya rekonstrukciója

Fotó: Aranyszablya Társaság