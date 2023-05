Hetek óta a készülődtünk … készültünk a nagy találkozásra, fényesítettük –ünnepi ruhába öltöztettük fokozatosan a lelkünket. Mindenki a történelmi pillanatról beszélt, mi is éreztük, hogy ez megismételhetetlen esemény lesz. A készület ideje alatt imádkoztunk Ferenc pápáért és a szervezőkért egyaránt. Őszentségét a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete már nem először láthatta személyesen, s nekem is megadatott, hogy Ferenc pápával imádkozhattam Rómában, Csíksomlyón és immár a fővárosunkban is. 2023. április 30-án Budapestre zarándokoltunk Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának harmadik napjára, a pápai szentmisére. Nyírtelekről két busszal indult a lelkes csapat a hajnali órákban, amelyet a Szent Anna Katolikus Általános Iskola dolgozó, a nyírteleki egyházközség hívei és a nyíregyházi Seregély István Papi Szociális Otthon munkatársai alkottak. Mindenki más imádságos céllal ült fel a buszra, s minden bizonnyal minden fohász meghallgatásra talált. A pápai látogatás előzetes programjait a televízió tudósításai alapján követtük nyomon – a hangulatot már mi is átvettük. Büszkeség és hála töltött el minket.

Vasárnap, a „jó pásztor” vasárnapján mosollyal az arcunkon, jókedvűen érkeztünk a Kossuth térre, amely napsütésben s virágdíszben pompázott egész nap. Ez a derű, mosoly, napsütés mindhárom napon –mint egy aranyló palást –kísérte a rendezvényeket. Zarándok csapatunk néhány tagját az a megtiszteltetés érte, hogy kiemelt helyről követhette a szentmisét, még ajándékban is részesültünk: egy díszdobozban érmet kaptunk az apostoli látogatás mottójával: „Krisztus a jövőnk!”

A világ legszebb „díszlete” közé érkeztünk, az Országház előtti tribünön tapssal fogadtuk a Szentatyát, aki pápamobilján érkezett- integetve, mosolyogva, mint azelőtt is. A szentbeszéd alatti csend „beszédes” volt – Ferenc pápa szavai mindenkire nagy hatást gyakoroltak: „Próbáljatok nyitott kapuk lenni… !” – többek között ezzel az üzenettel jöttünk haza.

A béke embere érkezett hozzánk Őszentsége személyében (mint ezt többen megfogalmazták), akinek karizmája, mosolya, öröme, lelkesedése, tanítása velünk marad és erőt ad hosszú ideig. Nagyon nagy szükségünk volt Rá! Számomra külön hála és köszönet, hogy mindezt a saját gyermekemmel élhettem át, akinek szintén feledhetetlen lesz ez a rendhagyó vasárnapi mise.

A napsütésben csillogó színpad, a papság által „beborított” tér, a fegyelmezett imádságos tömeg valami megfoghatatlan, leírhatatlan hangulatba varázsolt minket - a Szentlélek járt köztünk!

Ezúton is köszönetet mondunk iskolánk fenntartójának, különösen Palánki Ferencnek a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökének a támogatásáért, amely lehetővé tette, hogy közel százan Nyírtelekről is eljuthattunk erre a rangos eseményre.

Horváth- Bócsi Irén intézményvezető