Budapest Főváros Kormányhivatala engedélyezte a Szatmár Kincse elnevezés használatát a mátészalkai kút vizének fürdővízkénti felhasználására. A fürdő gyógyvize 1040 méter mélyről tör fel, 58 Celsius-fokos, és 36 fokosan kerül a termálmedencébe.

Bár teljesen új gyógyvízként szerepelnek a nyilvántartásban, valójában régebben már megkapták a minősítést a mátészalkaiak.

A laboratóriumi vizsgálatok alapján a kút vizének összes ásványianyag-tartalma és kémiai jellege is jelentős, amely több betegség kúraszerű kezelésére alkalmas. A fürdő egyébként már korábban is birtokolta a gyógyvíz minősítést, amit most újból megszerezett.

Forrás: termalonline.hu