Örökségül kaptuk

A korábban számos helyen beázott tetőszerkezet megújításával az épület állagának megóvása volt a fő cél, mondta a főispán. Majd azzal folytatta, sokszor halljuk az épületekről: „Ha ezek a falak mesélni tudnának….” – S ha nyitott szemmel járunk benne, akkor mesélnek is. Ha csak körbenézünk a Bessenyei teremben, s a bejárata feletti címerre pillantunk, máris egy fájdalmas történet éled fel bennünk. Hiszen ez az épület Szabolcs vármegye számára épült eredetileg, szó sem volt Trianonról, s a megcsonkított Szatmár-Bereg és Ugocsa vármegye összecsatolásáról, hogy Ugocsa teljes elszakításáról már ne is beszéljünk – mondta a főispán, utalva arra, hogy ez a vármegye volt az, amelyik a történelem során a területeiből sokat veszített. De egyben ez a vármegye volt az is, ahol a Kállay-, a Lónyay-, és a Mikecz -család élt.

– Felemelő érzés, hogy ők ezeken a falakon belül dolgoztak, s megtisztelő, hogy mi is ezeken a falakon belül hozzájuk hasonlóan a hazánkat szolgáljuk. A főispáni és az elnöki titkárságként használt irodák egykoron a főispáni és alispáni lakrészként szolgáltak, a megyei vezetők itt laktak családjukkal. Gondoljunk csak bele, mennyit változott a világ! Ők a magánéletüket hozták be ide, mi, modern emberek a telekommunikációnak köszönhetően a munkát visszük haza. Mindenki döntse melyik a jobb – mondta Román István, s rátért arra, hogy most is „történelmi időket élünk”.

– A világjárvány, a háború, a rezsikrízis soha nem látott feladatok elé állítja a területi közigazgatást is, de a dolgozók állják a sarat. S a nehézségek ellenére a vármegye is fejlődik, segítjük a vállalkozások élképzeléseit, tavaly a mi térségünkben fejlesztettek legnagyobb arányban a cégek, mérföldkőnek számító beruházások érkeznek ide, ami a jövőt jelenti az itt élőknek – emelte ki a főispán és megköszönte a hivatalok, szervezetek dolgozóinak munkáját, s arra kérte őket, dolgozzanak továbbra is együtt a vármegyéért.

Kincs az értéktárban

– „Hasznos polgárai szeretnénk lenni a nemzetnek” – Lónyay Menyhért szavait Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke idézte, aki Seszták Oszkár nevében is köszönetét fejezte ki a felújítást koordináló kormányhivatalnak. Beszédében azt hangsúlyozta, amikor ide belép, és dolgozik, a nagy történelmi elődök, példaképek jutnak eszébe, akik mércét jelentenek számára. Hangsúlyozta, a rekonstrukcióval fontos megőrizni a múlt értékeit, a vármegyeháza is kiemelt értéktári kincs, mely körbeöleli a város szívét, a Hősök terét.

Átfogó reform

A művészeti iskola tehetséges diákjainak színvonalas produkciói után kapott szót György István államtitkár. Először azoknak a közösségeknek az erejéről beszélt, amelyek tisztelik a múltat, és őrzik identitásukat. Átadta Gulyás Gergely miniszter üdvözletét, majd elmondta: az elmúlt 12 évben óriási változáson ment keresztül a közigazgatás, úgy fogalmazott: a területi közigazgatás rendszerében a kiegyezés óta nem történt olyan mértékű átalakítás, amelyet a jelenlegi kormány végrehajtott az elmúlt években. Kiemelte: az épített környezet fejlesztése, a humánerőforrás képzése és az informatikai rendszerek, digitális ügyek kiterjesztése folyamatos ezen a területen.

– Fontos, hogy minőségi, ügyfélközpontú kiszolgálást és feladatellátást biztosítson a területi közigazgatás az emberek számára a 21. században – mondta az államtitkár. Hozzátette, a hatékony és gyors ügyfélkiszolgálás az elsődleges szempont. A fejlesztési céljaik között szerepel a korszerű hivatali épületek kialakítása, a műemléki védettséget élvező vármegyeháza megújítása.

– A kormányhivatal a beruházás megvalósítása mellett megtervezte az épület teljes belső és külső felújítását, az elképzelések szerint a költségvetésből megvalósítandó, mintegy 2,8 milliárd forintra becsült munkálatokon túl 750 millió forintból, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásai segítségével az energetikai rekonstrukciót is el tudják majd végezni – hangoztatta az államtitkár. Majd emléktáblát írtak alá az ünnepség végén, s köszönetet mondtak munkájukért a nyugdíjba vonuló hivatalvezetőknek, hivatalnokoknak.