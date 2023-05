Mivel is ünnepelhetné egy táncegyüttes a megalapításának évfordulóját, ha nem sok-sok tánccal. Ezt teszi néhány nap múlva a nyíregyházi Tánctanoda is, amely az idén ünnepli megalakításának tizedik évfordulóját. Mesevilág címmel mutatják be jubileumi gálaműsorukat 2023. június 4-én 18 órától a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban a Tánctanoda kisebb és nagyobb táncosai.