Sokat árulkodik személyiségünkről, hogyan kommunikálunk. Az utóbbi időben egyre többet hallunk az asszertív kommunikációról, amit konfliktusok feloldásában szelíd önérvényesítésnek is neveznek. A gyökerei az 1950-es évekig nyúlnak vissza, amikor is pszichológusok felismerték, hogy ezzel a közlési formával jó kapcsolatot építhetünk másokkal, úgy, hogy közben a saját igényünket is érvényesíteni tudjuk. Tanyiné dr. Kocsis Anikóval, egyetemi tanárral, coach-csal arról beszélgettünk, miért lenne fontos az élet számos területén asszertivitásra törekedni, s nyitottak-e az emberek az őszinte, agressziómentes beszélgetésekre az online térben.

Nézzünk gyorsan egy pofonegyszerű példát, hogy megértsük a kommunikációs különbségeket!

A szomszéd hangosan hallgat zenét az esti órákban, amikor már mindenki pihenni szokott. Hogyan reagálhatunk? Nem szólunk neki, csak magunkban mérgelődünk. „Nem igaz, hogy nem veszi észre, mennyire zavar másokat! Így gondolkodik az alkalmazkodó típus, de nem szól semmit. A határozott karakter bekopog a szomszédhoz és azt mondja: „ Muszáj ennyire bömböltetni ezt a hülye zenét! " Az agresszív közlés nem biztos, hogy célba ér, sőt, ronthat a helyzeten. A harmadik alternatíva, egyben az asszertív megoldás, amikor higgadtan elmondjuk, hogy késő van, pihenni szeretnénk és valószínűleg a házban mások is ugyanígy gondolkodnak erről.

– Az asszertivitás kommunikációs készséget, s egyben cselekvési mintát is jelent, amihez elsősorban helyes önismeretre van szükség. A saját magukkal tisztában lévő, erős egyéniségek könnyen elsajátítják ezt a közlésformát, amelyben senki nem érzi vesztesnek magát. Az asszertivitáshoz pozitív életszemléletre is szükség van, hiszen a jót, a lehetőséget kell meglátni egy-egy nehéznek tűnő szituációban is. Előnye, hogy egy idő után más mások is asszertív módon közelítenek felénk, így rengeteg konfliktus elkerülhető – részletezte Tanyiné dr. Kocsis Anikó.

A kommunikációnak ezt a formáját nagyon sok szakmában tanítják is, például az üzleti életben, a tárgyalások során, s minden olyan szakterületen, ahol empátiára, csapatmunkára, bizalomépítésre van szükség, elengedhetetlen személyiségfejlesztéssel foglalkozni.

Nem hanyagolható el az sem, hogy ma már kommunikációnk nagy része az online térbe került át, ahol sok esetben sokkal nehezebb kifejezni magunkat, mint szemtől szemben.

– Nagyon érdekes, ahogyan az emberek megszólalnak az online térben. A többség hozzászólásait olvasva azt látjuk, hogy erőből, dühből válaszolnak, általában negatív érzésekkel töltve írnak és fejezik ki magukat. Elgondolkodtató, hogy milyen negatív gondolkodás, negatív beállítottság kell ahhoz, hogy valaki lehülyézze, lemarházza a másikat? Figyeljük meg, hogy például egy városi oldalon megjelenik egy poszt, az emberek sokszor nem is a tartalmára reagálnak, hanem teljesen más témákat hoznak be, amit rögtön meglovagolnak, elindul a negatív hozzászólások áradata. Szerencsére mindig találunk olyanokat is, akik próbálják az eredeti kérdésre visszaterelni a véleményközlőket, illetve elcsitítani a felkorbácsolt kedélyeket. Azt gondolom, aki ez utóbbi típusba tartozik, írja le bátran, amit gondol, mert be kell hozni egy másik szemléletet is ahhoz, hogy kulturált, konstruktív mederbe tereljük a beszélgetéseket, a digitális térben is legyen meg rá az igény. Én sok angol nyelvű oldalt is olvasok, például lakáskultúra, hobbi, kertészkedés tematikákban, ahol jóval humánusabbak, együttérzőbben a kommentelők. Persze témafüggő is, hogy mi korbácsolja fel a kedélyeket.

