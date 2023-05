– Abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy az osztályommal már másodszor vehettünk

részt pápai szentmisén. A hajnali indulás, hosszú utazás ellenére felejthetetlen élményben volt részünk. Ferenc pápa személyisége, minden szava azt az örömhírt hordozza, hogy Isten szemében mindannyian értékesek vagyunk a gyengeségeinkkel együtt. Ez a legnagyszerűbb üzenet ebben a versengő, külsőséget, erőt hajszoló világban. A szentmisén több tízezer emberrel együtt ünnepelhettük keresztény hitünket, azt, hogy nem

vagyunk egyedül, hanem közösségben létezünk. A szentmise alatt lassan eloszlottak a felhők, mire magunkhoz vehettük az Oltáriszentséget, ragyogón, melengetőn sütött a nap. Ez történt bennünk is. Felmelegedett a szívünk egymástól ebben a fázós korban – mondta el Magyarné Takács Bernadett osztályfőnök.

Szabó Benedek és Tejfel Krisztián 9. F osztályos tanulók már a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával szervezett ifjúsági rendezvényen is látták a Szentatyát, a múlt heti találkozást így idézték fel.

– Ismét alkalmunk nyílt találkozni a Szentatyával a Papp László Sportarénában, ahol 11 ezer fiatallal együtt, közösen köszönthettük Ferenc pápát. A Forráspont zenekar dicsőítő énekével ráhangolódtunk a pápával való találkozásra. Emellett számos fellépő is érkezett, köztük Rúzsa Magdi, aki a Domine című dalát adta elő, majd meghallgattuk a Camino, Krisztus a jövőnk című, a 2023-as Pápalátogatás alkalmára írt dalt. Ferenc pápa érkezése izgalommal töltötte el az egész arénát. Ismét olyan kézzelfogható közelségbe kerülhettünk hozzá, mely csak kevesenek adatik meg. Ez még felemelőbbé tette az alkalmat. Rajongással és többen buzgó imádsággal köszöntötték az egyházfőt. Különlegesen jóleső érzés volt számunkra az a közvetlenség, amivel hozzánk viszonyult. A Pápa gondolatait úgy közvetítette felénk, hogy azt bármelyikünk könnyedén megértse. Beszéde során több olyan dolgot is mondott, amely útravalóként szolgálhat valamennyiünknek életünk során. Magyarul köszöntött minket, és a legfontosabb gondolatait is a mi nyelvünkön osztotta meg velünk. Ez véleményem szerint még inkább közelebb hozta a Pápát a fiatalokhoz. Kiemelte magyar nagyjainkat is, mint pl. Liszt Ferencet, magyarul mondta el a szerinte legfontosabb közmondásunkat: „Aki mer, az nyer!” Beszédében talán legfontosabb intelme az volt, hogy lépjünk ki a virtuális életből, és nyissunk a minket körülvevő világ felé. Több embert kell megismernünk, ezzel új barátságokat köthetünk és új kapcsolatokra tehetünk szert, hiszen csapatjátékosnak kell lennünk- hangsúlyozta Ferenc pápa. Meg kell élni a pillanatot, amíg tehetjük, mert ez az Isten ajándéka. S hangsúlyozta, hogy mi fiatalok nem a jövő vagyunk, hanem a jelen, így most, ma kell cselekednünk. A Szentatya a beszéd végén magyarul kért áldást ránk, fiatalokra és az egész nemzetre. Különleges hangulatot adott az egész programnak a Pápa humora és közvetlensége, s arról is megbizonyosodhattunk, hogy nagyon szereti a magyar népet, nagyon szereti a magyarokat. A magyar nyelvet a mennyország nyelveként emlegette, hiszen humoros megjegyzése szerint egy örökkévalóság megtanulni!

Köszönetünket a következő gondolatokkal fejeznénk ki:

Újra eljött hozzánk Isten áldása

A keresztény élet támaszfája

Áldást adtál fejünkre

Csókot betegeink kezére

Szűzanyához fordultál érettünk

Mi pedig imádkoztunk érted hűn.