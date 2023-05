Elkezdődtek az óvodai jelentkezések kedden, és még csütörtökön is intézik a felvételt 7.30–17.30 óráig Nyíregyházán, az önkormányzati óvodákban.

A törvény szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvodába kötelező a 2023–2024-es nevelési évre a 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között született gyermekek beíratása. A jelentkezéshez kitöltendő nyomtatványt bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról is.

Van elég hely az óvodákban

– A város önkormányzatának 35 óvodája közül 34 körzettel rendelkezik. Az Orgonasíp Tagóvoda körzet nélkül, Nyíregyháza egész területéről fogad gyermekeket (elsősorban a Jósa András Oktatókórház dolgozóinak gyermekeit) – mondta Tóthné Csatlós Ildikó, a nyíregyházi önkormányzat szociális és köznevelési osztályának osztályvezetője.

– Az idén több mint 1100 gyermek tölti be a 3. életévét augusztus 31-ig, azaz részükre kötelező az óvodai jogviszony létesítése. Az önkormányzati fenntartású óvodákban jelenleg 4694 férőhely van, elegendő az óvodáskorú, 3–6 éves gyermekek számára. A jelentkezéshez jelentkezési lapot kell kitölteni, ahol 3 óvoda jelölhető meg. A beiratkozásnál alapelvként a körzetes gyermekek felvétele az elsődleges, azt követően pedig a szülő munkavégzésének a helye meghatározó. Alapvetően ez a két legfontosabb szempont az óvodaválasztásnál, de fontos még az óvodai programok figyelembevétele. Minden óvodának van külön sajátossága. Például a Montessori-elvek alapján végzi a nevelési tevékenységét, vagy a tánc, a hagyományőrzés a profilja. A szülők ezeket is figyelembe veszik, amikor gyermeküknek óvodát választanak. Jelentkezni személyesen az első helyen megjelölt óvodában, vagy elektronikusan (e-mailben megküldve a jelentkezési lapot) lehet.

Szeretet és biztonság

– A szülők igyekeznek tudatosan, átgondoltan óvodát választani. Nagy kihívásnak érzik, hiszen szemük fénye meghatározó életszakaszáról van szó, mert a gyermekkori élményektől, az ebben a korban kapott neveléstől, impulzusoktól függ, hogy milyen emberré válik, hogyan viszonyul az életben a rá váró feladatokhoz. Ezért is gyűjtenek információkat az óvodákról – a nevelési programról, az óvodapedagógusokról, az ott dolgozók felkészültségéről, gyermekszeretetükről –, de számít az odajáró gyermekek szüleinek véleménye, ahogy figyelembe veszik az adott intézmény helyi adottságait, az épület, a csoportszobák felszereltségét és a megközelíthetőséget – osztotta meg velünk az anyukák és apukák óvodaválasztási szempontjait Gerda Erzsébet.

A nyugdíjas óvodapedagógus, tagintézmény-vezető szerint ma már elvárják a szülők, hogy legyenek különfoglalkozások – néptánc, ovitorna, zeneovi, játékos nyelvoktatás stb. –, ahogy sok esetben a testvérkövetés miatt a régi kedvenc óvónénihez viszik a második, harmadik gyermeküket is. – Nagyon fontos a szülőknek, hogy jó helyen tudják a csemetéjüket, ahol szeretve van, megfelelően fejlődik – tette hozzá.

Negyven év szakmai tapasztalattal a szakember lapunknak azt is elmondta, vezetőként nagyon sokat számított a szülők pozitív visszajelzése, amikor kifejtették, miért az ő óvodájukat választották, s figyeltek a kritikákra is, mert ezek javításával tudtak olyan intézményt kialakítani, ami a gyermekek érdekeit maximálisan szem előtt tartva a szülői elvárásoknak is meg tudott felelni.

– A kritika a fejlődés alapja – fogalmazott Gerda Erzsébet, aki kiemelte az óvodai nevelés fontosságát, mert azzal, hogy 3 éves kortól minden gyermeknek kötelező óvodába járni, a szeretetteljes és lelkiismeretes óvodapedagógusi munkával az esetleges szociális hátrányokat, képesség- vagy készségbeli elmaradásokat is behozhatják a gyerekek, és egyenlőbb esélyekkel kezdhetik majd meg a tanulmányaikat, erre készíti fel őket az óvoda.KM

A különfoglalkozások is fontosak az óvodaválasztásnál