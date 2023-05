Aki rendszeresen nyomon követi a különböző horgászversenyek résztvevőit, az indulók között gyakran ott találja a nyíregyházi Hotel Pagony nevét is. A vendéglátóhely nevével fémjelzett együttes nem hiányozhatott a Leveleki-víztározónál a közelmúltban megrendezett Hírös Yacht Tavaszi Harcsafogó Versenyről sem.

A verseny úgy a félidejénél tartott, amikor e sorok írója meglátogatta a csapatot. Először is azt vetette fel, hogy milyen jó munkahely az, ahonnan elengedik a dolgozókat többnapos horgászversenyre is. Mint kiderült, ez téves nézet, s azonnal tisztázta is a helyzetet a csapatkapitány.

– Mi nem vagyunk a Hotel Pagony dolgozói. Az intézmény támogat bennünket, s ezért indulunk rendszeresen ezzel a névvel a különböző versenyeken – árulta el Varga Péter. – A vendéglátóegység tulajdonosa nagy híve a horgászatnak, és két horgászcsapatot szponzorál: van egy békés halakra – pontyra, amurra – horgászó csapat, s van egy másik, ami a ragadozó halak versenyén szokott elindulni. Kullár Balázzsal és Hornyák Csabával képviseljük a harcsás részleget.

Jó csalinak bizonyult a nadály

– Harmadik alkalommal veszünk részt a leveleki harcsafogó versenyen a Hotel Pagony csapataként, előtte nem is vettünk részt az itteni megmérettetéseken. Az első alkalom egy őszi harcsafogó verseny volt, akkor még igen szerények voltak a csapatok fogási eredményei. A legtöbb csapat még halat sem fogott akkor, mi is közéjük tartoztunk. A legjobbak már egy-két hallal a dobogóra állhattak. A tavaly áprilisi versenyen már a negyedik helyet sikerült megszereznünk, 25-27 kilo­gramm hallal maradtunk csupán le a dobogóról.

– Jelenleg a középmezőnyben vagyunk négy megfogott hallal. Ez még nagyon kevés. A legnagyobb harcsánk nyolc kilogramm körüli volt, ez harcsában nagyon kicsinek számít – magyarázta Varga Péter.

– Az egyik hal éjszaka jött, a többi napközben. Élő hallal és puhastestűvel is próbálkozunk, ez utóbbinál a piócára gondolok. Így tavasszal nehezen beszerezhető, de lehet kapni. A munkák megoszlanak a három csapattag között. Közös stratégiát készítünk a verseny előtt, hogyan is kezdjünk horgászni a hat bottal, melyiken milyen végszerelék legyen, majd a verseny eldönti, milyen változtatásokat hajtsunk végre. A négy halból hármat nadállyal fogtunk meg, ezért most a puhatestűcsalit részesítjük előnyben.

– Sajnos, szélsőséges az időjárás. Amikor elkezdtük a versenyt, a víz hőmérséklete nyolc fok volt, olykor felment tizenegy fokra, de mindez alacsony. A másik probléma a légnyomás, a változása minden hal étvágyát befolyásolja. Alacsony volt a légnyomás, ezer alatti értékeket mutatott a műszer, 1014-1015 körüli értékkel már megelégednénk, s jó volna, ha stagnálna is. Talán most egy kicsit emelkedett, így bízom abban, hogy az előttünk lévő éjszaka eredményes lesz. A dobogóra már nemigen fogunk felállni, a tisztességes helytállás a cél – folytatta Varga Péter, aki kérésünkre felidézte a kezdeteket is.

Teljesülhetne egy álom...

– Gyermekkorom óta horgászom, a nagyapám és az édesapám szerettette meg velem a horgászatot, illetve ők mutatták meg az alapokat. Nábrádon nőttem fel, az élő Szamosra jártunk, illetve felkerestük a környék holtágait is. Ahogy nagyobb lettem, eljártam a Túrhoz.

– Kezdetben a békés halakra horgásztam, a harcsák 7-8 éve kezdtek el igazán érdekelni. Megvettem a harcsázáshoz szükséges botokat, s a Holt-Szamoson kezdtem el „bontogatni a szárnyaimat” kisebb-nagyobb sikerrel. A Hotel Pagonynak először csak békés halas csapata volt, amelynek én is tagja voltam, s felvetettem a tulajdonosnak, mi lenne, ha szerveznénk egy olyan csapatot, amely harcsafogó versenyen indulna. Tetszett neki az ötlet, így megalakult a másik csapat is.

– Kapitális harcsát eddig még nem sikerült fognom. A legnagyobb harcsa, amit önállóan megfogtam, 26 kilogrammos volt. Itt Leveleken fogtam meg a tavalyi versenyen. Versenyen kívül a Holt-Szamoson fogtam egyszer egy 19 kilo­grammos harcsát. Édesapámmal is szoktam harcsázni, közösen fogtunk egy 68 kg-os bajszost is, de a dicsőség inkább az övé, s nem az enyém. A siker, az élmény közös volt, de a babérkoszorú őt illeti.

– Egyszer leakadt egy nagy harcsa, a súlyát valójában nem tudom, de azt szokták mondani, mindig az a legnagyobb, ami elment. Tény, hogy én is nagynak éreztem fárasztás közben. Külföldi vízen nem voltam még harcsázni, de rajta van a bakancslistámon. Tavaly részt vettünk a Hegyalja Harcsafogó Kupán, végül a középmezőnyben végeztünk. Beneveztünk az idei versenyre is, az első helyezett jutalma horgászat a Pó folyónál. Talán mondanom sem kell, jó lenne győzni, s akkor teljesülhetne egy álom...

MML