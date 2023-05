„Egyik kedvenc állatom a vörös panda, amelyet az Universum Csodái III. olajfestményemen meg is örökítettem” – írta a közösségi oldalán Sávolt Karolina, aki örökbe fogadta a Nyíregyházi Állatparkban a macskamedvefélék családjának egyetlen ma élő fajának képviselőjét.

– Közel két éve láttam meg a vörös pandapárt az állatparkban, és ekkor eldöntöttem, hogy valamelyik alkotásomon meg fogom jeleníteni a csodálatos állatot. A vörös panda fennmaradását veszélyezteti, hogy a bundájáért vadásszák, és folyamatosan veszíti el természetes élőhelyeit. Az európai állatkertek összehangoltan, az Európai Fajmegmentő Program keretein belül tartják és tenyésztik őket. Van kutyánk, cicánk otthon, így a gondozásukat is fontosnak tartom, hiszen az állattartás felelőséggel is jár.

A 13 esztendős Sávolt Karolina édesapja dr. Sávolt Ákos, az Országos Onkológiai Intézet osztályvezető főorvosa, európai hírű emlősebész szakorvos, édesanyja dr. Szabó Tünde, az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos, Nyíregyháza országgyűlési képviselője, olimpiai, világ - és Európa bajnoki ezüstérmes úszó.

Karolina három éve autodidakta módon festi a 140×100-as vásznait. Olyan a stílusa, hogy ha valaki ránéz bármelyik festményére, azonnal tudhatja, hogy ezek valójában kinek az alkotásai.

A budapesti Falk Miksa utcában található Bodó Galériában nyílt meg az első kamarakiállítása, és akkora volt a sikere. hogy még aznap négy festményét megvették a sokat látott gyűjtők – milliós áron. Októberben Dubajban nyílt meg az első nemzetközi tárlata. Már Nizzában is jártak a festmények, június 23-tól pedig Barcelonában lesz látható a kiállítás.

Szombaton Nyíregyházán járt, ahol a Városnapokon az édesanyjával közösen szelte fel a település 3500 szeletes tortáját.

– Nyíregyháza egy fantasztikusan modern város. Jó volt megajándékozni az embereket, a kicsiket, a nagyokat. Sokan gratuláltak nekem közben, hogy látták a festményeimet, vagy a kiállításomat, így még beszélgettem is az itt élőkkel.

Karolina kiválóan teniszezik: a hazai U12-es ranglista harmadik helyezettje volt, egyúttal korosztályos válogatott is.

– A szezonban a 14 évesek között versenyzek most, tavaly országos bajnok lettem a korosztályomban párosban, egyéniben pedig a második helyen végeztem. Hamarosan jön az országos bajnokság, amire minden nap készülök. Óriási bravúrnak tartom, hogy Marozsán Fábián legyőzte a világelső Carlos Alcarazt. Ez is jól mutatja, hogy nincs lehetetlen. Fábiánt is sokszor láthatom az edzőpályán, több olyan nap van, amikor ott edzünk, ahol ő. A sikere nagy motivációt ad nem csak neki, hanem nekünk, kisebbeknek is. Az az üzenete, hogy bármilyen célt el lehet érni.

