Az idén tavasszal indult útjára a Kék Kaméleon Műhely, melynek szakembereit a közös szemléletmód, értékrend köti össze és a szándék arra, hogy legjobb tudásuk szerint segítsék a hozzájuk forduló gyermeket, fiatalt vagy felnőttet. A műhely célja támogatást és segítséget nyújtani különböző élethelyzetekben változatos, hatékony, megoldásközpontú, szeretet fókuszú módszerekkel, hasznos, érdekes foglalkozásokkal, személyes tanácsadással.

Május 20-án szombaton ingyenes nyílt napot szerveznek Nyíregyházán a Semmelweis u. 24. szám alatt lévő Közösségi Házban, ahol szakemberek (gyógypedagógus, pályatanácsadó, mentálhigiénés szakember, pedagógus, pszichológus, coach) tartanak előadásokat és tanácsadást, de konzultációt is biztosítanak a résztvevőknek, kiemelten a szülőknek, miközben a gyerekeknek önfeledt közös játékélményben lehet részük. Különböző témákat körbejárva betekintést kaphatnak az érdeklődők a szakemberek munkájába, segítséget kapnak megfelelő segítő kiválasztásához, a problémájuk beazonosítása mentén. A nyílt napra mindenkit várnak, legyen az nyíregyházi, vidéki, határon túli, beteg, hátrányos helyzetű, speciális igényű, vagy „átlagos”, óvodás, iskolás.

Programok:

14.30-14.50 Motiválható-e a tanulás? - A tanulási motiváció felkeltése nem csak tanulásban akadályozott gyermekeknél - Remenyik Fanni, gyógypedagógus

15.00-15.20 „Hogyan tovább?” - interaktív előadás Maczkó Mónika, mentálhigiénés tréner, pályatanácsadó

15.30-15.50 Kreatív megküzdési stratégiák – hogyan segít a művészet terápia? Bugyi Erzsébet művészetterapeuta és life coach

16.00-16.20 Otthoni tanulást segítő internetes oldalak a matematikában. Vizer András, pedagógus

16.30-16.50 A vizsgálattól a diagnózisig – hogyan zajlik a folyamat? Reményik Fanni, gyógypedagógus

17.00-17.20 Miért lóg a gyerek a neten? Mit tehetek szülőként? Matolcsi Judit, szociális munkás, life coach

Színes, vidám programok, felkészült szakemberek várják a gyerekeket is, valamint családi programelemekkel is készülnek: társasjáték sarok, játékos matematikai feladványok, babasarok, családi tájékozódási pálya kalandokkal, JóJáték – csoportos együtt játszás, arcfestés, csillámtetkó, "Legyél Te a saját Szuperhősöd!" - gyerekjáték nemcsak gyerekeknek! Szupererő-szuperképesség, nemcsak az online játéktérben, a közösségi házban is! - kreatív alkotósarok.