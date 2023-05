Néhány napja robbant a hír, miszerint egy ismert modell illegálisan jutott hozzá olyan gyógyszerhez, ami cukorbetegek testsúlycsökkentésre ajánlott, a 43 éves nő így akart fogyni. Egy nyíregyházi háziorvost vesztegetett meg, aki minden szabályt felrúgva felírta a készítményt számára.

Ha nem is konkrétan az említett ügyet, de a jelenséget érdemes körüljárni, már csak azért is, mert az utóbbi időben több cikk is megjelent a sajtóban hírességekről, akik nem életmódváltással, hanem feltehetően a kettes típusú cukorbetegség kezelésében használt készítménnyel fogyókúráztak. A cukorbetegek terápiájában hatásos injekció elsősorban azoknak a betegeknek írják fel, akiknek kiegyensúlyozott étrend mellett sem sikerül fogyniuk, de társult betegségeik (magasvérnyomás, szív -érrendszeri problémák) miatt mindenképp le kell adniuk a feleslegből. A készítmény stabilizálja a vércukorszintet, csökkenti az étvágyat, ezáltal fejti ki hatását.

Fontos kérdés, hogyan lehet elejét venni, hogy a fogyókúrázók tömegesen ne próbálkozzanak a hasonló módszerekkel, hiszen a gyors fogyást kínáló szereknek eddig is élénk volt a piaca. Az interneten néhány kattintással be lehet szerezni a tartós eredményt aligha hozó, ellenben súlyos mellékhatásokat rejtő fogyókúrás szereket – teákat, tablettákat, porokat, injekciókat –, amelyek többsége átverés, s legfőképp egészségkárosító. Az orvosok, a dietetikusok azt javasolják, senki ne bízzon ezekben! Csodaszerek, varázskúrák nem léteznek.

Esztétikum és/ vagy egészség

De kezdjük az elején! Egyáltalán kiknek kell fogyniuk? A választ a tudományosan is alátámasztott mérések, kalkulátorok adják meg. Tehát mielőtt bárki is csodakapszulákért rohanna, határozza meg előbb a testtömeg- indexét.

Sorosinszki Katalin dietetikus rendszeresen nyilatkozik lapunknak egészséges táplálkozással összefüggő témákban, s azt mondja, idehaza sajnos nincs meg a kultúrája annak, hogy mielőtt diétába, életmódváltásba kezd valaki, kikérje hozzá a szakemberek tanácsát.

A fogyni vágyók a sikerélmény hiányában többféle diétát is kipróbálnak, néhány hét alatt szeretnék a hosszú évek alatt felszedett kilóktól megszabadulni, gyorsan, ami persze nem megy. Bizonyos szakmákban kifejezetten előnyt jelent a karcsúság, ezért pl. a szépségiparban, előadó-művészeti ágakban, de a sportban is sokat foglalkoznak a testképpel, a külsővel, dacolnak az öregedéssel, s nem elsősorban egészségügyi szempontból diétáznak, hanem, hogy tetszetősek maradjanak. Kritikus időszak a kamaszkor, amikor előtérbe kerül a testséma, s mindenki a legjobb formáját szeretné mutatni.

Mérések, tartományok

– Mielőtt valaki kúrába kezd, érdemes megmérni a testtömeg- indexét, a testzsír- százalékát, a derék- csípő hányadosát, ugyanis a mérések alapján lehet meghatározni, mennyi feleslegtől kell megszabadulnia, s ennek tükrében lehet az életmódját átprogramoznia. Senki ne válassza a könnyebbnek hitt utat, a tiltott vagy az egészségkárósító készítményeket! – hangsúlyozta a dietetikus.

– A testtömeg-indexet széles körben alkalmazzák az egészséges testsúly, túlsúlyosság vagy soványság meghatározására. Osszuk el a testsúlyt kilogrammban a magassággal, s ha a kapott érték 16 alatt van, kórosan sovány az illető, ha 25 felett enyhén túlsúlyosnak számít, s ennek lehetnek további extrém fokozatai is. A heti fél kilós fogyás elfogadott, egészséges, nem vezet táplálékmegvonás miatti kóros állapotokhoz. Az ettől nagyobb mértékű fogyás vagy az anyagcsere mesterséges felpörgetése, hashajtók használata (stb.), súlyos elektrolit zavarhoz vezethetnek, befolyásolják a vérnyomást, az anyagcserét, felboríthatják a hormonháztartás egyensúlyát. A testtömeg-index mellett javasolni szoktuk a derék-csípő méretarány kalkulátort is, melynek eredménye megmondja, hogy az adott paraméterekkel rendelkező személyt veszélyezteti-e az úgynevezett alma-típusú elhízás, ami összefüggésbe hozható a szívinfarktus kockázatával is. A deréknál centiméterben mért értéket osszuk el a csípőnél mért értékkel, ennek eredménye lesz a derék-csípő arány. Férfiak esetében a 0,9-es érték mondható megfelelőnek, nőnél 0,8-es szám a határérték. Fontos, hogy a hölgyek testzsír-százaléka ne essen 15- 20 százalék alá, mert az hormonális változásokat idézhet elő. A kevés kalória, és a túlzásba vitt, intenzív testedzés csökkentheti az ösztrogén és a progeszteron szintet, ami a menstruáció elmaradásával, rendszertelen havi vérzéssel járhat. A táplálék-megvonásos kúrák, csontritkuláshoz vezethetnek, és maga az immunrendszer működése is sérülhet – sorolta a helytelen kúrák árnyoldalait a szakember. Hozzátette, a fogyás komplikált folyamat, amelyben a pszichikum is szerepet játszik.

Rengetegen szenvednek táplálkozási zavaroktól, ami általában visszájára sül el, a rosszul megválasztott étrenddel vagy túlzott koplalással, nem lefogynak, hanem elhíznak a megszállottan diétázok. Az eltorzult önkép, amikor túl kövérnek vagy épp a férfiak esetében gyakran soványnak, gyengének látják magukat, veszélyes lehet az egészségére.

Mindemellett a testsúly rendszeres ellenőrzése elengedhetetlen ahhoz, hogy megtartsuk az aranyközéputat. Mint mindenben, itt is a megelőzés a legkifizetődőbb, hiszen, ha valaki odafigyel magára, nem hízik el, kiegyensúlyozottan eszik, alszik és a lelkileg is a helyén van, semmi szüksége nincs kúrákra, pirulákra fittsége megőrzéséhez.

