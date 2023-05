Hatvan éve írtuk

1963. május 30., szerda

Kádár János Nyíregyházán

Kádár János a kíséretében lévő vendégekkel, a megye és a város vezetőinek társaságában megtekintette a fejlődő várost, annak épülő üzemeit, s az új lakónegyedeket. Nyíregyháza utcáin lelkes tömeg várta és üdvözölte a küldöttséget. Ezután a Szabolcs-Szatmár megyei Mezőgazdasági Gépjavító Vállalathoz látogattak, ahol Bejczi Ferenc igazgató fogadta a küldöttséget. Ismertette a vállalat megalakulásának történetét, termelési eredményeit, terveit, majd meghívta a vendégeket üzemlátogatásra.

Ötven éve írtuk

1973. május 30., szerda

Huszonöt éves a záhonyi vasúti csomópont

A zászlódíszbe öltözött Záhonyban több ezren gyűltek össze, hogy tanúi legyenek az ország kincseskapuja negyedszázados emlékünnepségeinek. Huszonöt évvel ezelőtt született meg a határozat: Záhonyt nemzetközi átrakóállomássá kell fejleszteni. Erre a jeles évfordulóra érkeztek Záhonyba a magyar és szovjet közlekedési minisztérium vezetőit.

Negyven éve írtuk

1983. június 2., csütörtök

Színháztechnikai napok a látvány művészeivel

Ünnepélyesen megnyitották a Móricz Zsigmond Színházban a VI. színháztechnikai napokat és az országos színházi munkavédelmi tanácskozást. Legutóbb, két évvel ezelőtt Debrecen adott helyet ennek a tanácskozásnak, mely a színházi látványteremtés legújabb eredményeiről ad számot, bemutatva egyben a díszlet- és jelmezkészítés, a korszerű világítás és hangosítás rohamosan fejlődő módszereit, és eszközeit.

A megnyitó előadásban elhangzott, hogy bár ez a tanácskozás a szakma belügye, de eredményeit a közönség is láthatja majd, mint a látványművészeti eszközök „végtermékét”, az élményekben gazdag színházi előadást. Szó esett az ún. szegény színházi törekvésekről, melyek a színpadon elhangzó szóra, az elmélyült színészi alakításra teszik a hangsúlyt és mellékesnek, elhanyagolhatónak tartják a látványt.

1983. június 4., szombat

A méhek dollárjai

Jó évet zártak tavaly a Szabolcs-Szatmár megyei méhészek: 690 tonna mézet adtak át a Hungaronektár Vállalatnak. Az édes csemege mintegy nyolcvan százalékban exportra került. Nagyobbrészt nyugat-európai országokba, de új piacként meghódította a fejlődő arab államokat is.

Szép eredményekkel kecsegtet ez az esztendő is.

Az Erdészeti Tudományos Intézet — a Hungaronektár felkérésére — olyan nemesített akácokkal kezdett kísérleteket, melyek a szokásosnál hamarabb, illetve később bontják ki szirmaikat. Az idén Szabolcs-Szatmárban már telepítettek is a nemesített fajtákból, melyek meghonosítása a következő években tovább folytatódik.

Ezekben a napokban befejezéséhez közeledik a méhészetekben a pergetés. Ügy itthon, mint külföldön nagy keletje van a többi méhterméknek: a darabolt és a táblás lépesméznek, a virágpornak. Sokáig értéktelennek tartották, s nem hasznosították a propoliszt. Ezt a rügyekről összegyűjtött, kiváló élettani hatású anyagot — többek közt fertőtlenít, érzéstelenít — ma már exportáljuk is: főleg Dániába, Svédországba. Hazánkban is hamarosan forgalomba kerül például a propoliszos méz, szájvíz, rágógumi.

Harminc éve írtuk

1993. június 2., szerda

Kelet-Nyugat Kiállítás és Vásár

Berényi Lajos, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma helyettes államtitkára nyitotta meg Nyíregyházán, a Bujtosi Szabadidő Csarnokban a III. Kelet-Nyugat Kiállítás és Vásárt. Lendvai István, az expo házigazdája elmondta, hogy 10 ezer négyzetméteren 250 kiállító mutatja be termékeit. Jelentős a külföldiek érdeklődése, elsősorban a környező országok vállalatai, vállalkozói hozták el portékáikat. A megnyitón kiosztották a vásár fődíját, amelyet a budapesti Q-Teszt Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a WELL 2000 motorteszterért, a megyei önkormányzat díját a gyomaendrődi DY-WA Kft. a korszerű gázkanánok gyártásáért, míg Nyíregyháza Város Díját a nyíregyházi Topping Kft. ízléses termékeiért kapta.

1993. június 2., szerda

Bencze Antal Európa-bajnok lett

Nagyszerű magyar sikerrel ért véget Várnában a kyokushinkai karate Európa-bajnokság. A nyíregyházi Bencze Antal sportpályafutása eddigi legszebb eredményét elérve a 70 kilogrammosok mezőnyében a dobogó legfelső fokára állhatott.

Húsz éve írtuk

2003. május 31., szombat

A fiatalos stábban Papó a rangidős

Lehet licitálni: a munkaszeretete, a humorérzéke avagy a szíve nagyobb!? Sok érv szól mindegyik jellemző mellett, ami minősíti Kéry Pétert, a Kölcsey Televízió vezető operatőrét.

Kéry Pétertől elválaszthatatlan a kamerája

Fotó: LTL



Sokan csak „Papóként” ismerik, a becézett forma is jelzi, hogy nem a rideg távolságtartás

tölti ki a mindennapjait, hanem a mosollyal teli közvetlenség. A Városi Televízió alapító tagja

ként tizenhárom évig volt tagja a stábnak, aztán négy esztendőt töltött el a PB TV kötelékében,

az ezredfordulótól pedig a Kölcsey Televízió fejlődésén munkálkodik.

Hat operatőr tartozik a védőszárnyai alá, akik sokszor kérik ki a tanácsait, elvégre nem

pusztán ő a fiatalos társaság doyenje, szakmai felkészültsége révén is felnéznek rá. Szakmabeli feleségével, Trifonov Éva fotóssal büszkék ikreikre, Péterre és Tamásra.

2003. június 2., hétfő

Most sem engedtek a negyvennégyből

Újra bizonyítást nyert, hogy érdemes a mindenkori válogatottnak a szabolcsi megyeszékhelyre látogatnia. Pedig borítékolni lehetett, hogy nem sok izgalom vár az érdeklődőkre a Bosznia-Hercegovina elleni női kézilabda vb-selejtező visszavágó mérkőzésen, de éppen a látványos játék iránti vágy hajthatta a lelátót teljesen megtöltő drukkereket. A végén ugyanúgy negyvennégy gólig jutott a Mocsai-csapat, mint az első mérkőzésen (44-19).