Autóval jöttünk haza. Egy pillanatra megláttuk az udvarra kirakott templomi padokat. Rögtön jött a gondolat, hogy vajon mi lesz a sorsuk ezeknek a régi, sokat látott ülőalkalmatosságoknak. Megbeszéltem a férjemmel (Bálint Istvánnal), hogy rákérdezek a kertvárosi görögkatolikus atyánál. Ő szívesen utánaérdeklődött a parókián. Hozhatunk belőle, de nehogy tűzre szánjuk! Nem ez volt a terv! Ebben még a mi nagymamánk, szüleink, rokonaink is ülhettek! Megmenteni szerettük volna. Kettő darab padot el is hozhattunk. 2018-ban költöztünk ki a kertvárosba. Csináltunk egy kis teraszt. Oda szántuk étkezősaroknak. Amióta itt lakunk, a férjem nagyon sok mindent maga készít. Ezzel spórolunk is. A régi padot szétszedte, lecsiszolta, méregetett, fúrt, faragott, lakkozott. Munkahelyi elfoglaltsága mellett ez körülbelül egy hónapi munkát jelentett. Kényelmes, masszív darab lett belőle. A megmaradt faanyagból egy régi – a padláson talált – asztal lapja készült el még. Ez is szépen felújítva. A legkisebb maradékok sem vesztek kárba. Edényalátét lett belőlük, megőrizve így minden kis „forgácsot”. Nekem ez nagyon sokat jelent! Nem tudom, mennyi idősek lehetnek ezek a padok, de itt nálunk még remélem, sok ideig jó szolgálatot tesznek! Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget!

- Bálint Istvánné -