Számomra az Ifipark egy mérföldkő volt az életemben, hiszen kisvárdai emberként hozzánk csak 1-2 havonta jöttek le jó nevű rock bandák. Sóstón viszont havonta 2-3 jó koncertet is rendeztek. Itt láttam először a Karthagót, Korált, Skorpiót. Aztán többször is az összes nagy klasszikus bandát. Elképesztő hangulata volt a helyszínnek. Konkrétan egy erdei tisztáson volt a színpad. Mai napig emlegetik öregedő zenészek, micsoda egyedi bulik voltak azok. Semelyik más parkhoz nem volt hasonlítható a sóstói Ifipark. Kár, hogy nincs egy hasonló terület, ahol életre lehetne kelteni és újra élni azokat a nagy koncert hangulatokat. Sajnos ma már más a trend. Zenében is és helyszínekben is.

Mák István „Maku”, Radar zenekar