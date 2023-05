Ezt az időutazást kínálja mindenkinek – kortól függetlenül – az idén harminc éves gyűjtemény, ahol pénteken nyitották meg a Régi idők játékai című időszaki kiállítást, ahol nem csak a Kecskeméti Katona József Múzeum Szórakaténusz Játékmúzeumának értékes darabjai, hanem magángyűjtők féltett kincsei is várják a látogatókat.

Dr. Martossy György vármegyei főügyész 13 évesen, Budapesten a Bástya moziban látta a Star Wars film első epizódját, amit legalább harmincszor újra megnézett. A varázslat azóta is tart, a Csillagok háborúja relikviák pedig egyre gyarapodtak, ma már többszáz darabos gyűjteménnyel büszkélkedhet a főügyész, aki most először egy tárlaton több mint 100 darabot mutat meg a látogatóknak.

– Jó érzés itt látni, hiszen otthon nincs arra lehetőség, hogy ilyen nagy térben kirakhassam őket – mondta érdeklődésünkre dr. Martossy György, s a beszélő Yoda mester, az életnagyságú rohamosztagos katona, a minden szereplő által dedikált plakát(másolat), a kisebb és nagyobb makettek igazi különlegességek minden rajongó számára. Ám a legnagyobb élmény, hogy az elitkatona sisakját a gyerekek fel is próbálhatták. – A Star Wars egy mese, ahol a legkisebb királyfi legyőzi a sötét erőt és elnyeri a királylány kezét – foglalta össze a galaktikus birodalom történetét a megnyitón, s mint kiderült, Nyíregyháza testvérvárosai is szívesen látnák egy ottani kiállításon a különleges gyűjtemény darabjait.

Balogh József, a Kállay Gyűjtemény munkatársa még gyerekként látta a Dragon Ballt, s az anime, a japán manga világa magával ragadta, de ez csak pár évvel ezelőtt csapott át gyűjtői szenvedéllyé. – Amikor megvettem az első darabot, nézegettem, rájöttem, milyen jó lenne még egy, majd még egy. Így lett meg az 50., 100. figura, a gyűjteményem mára több mint 150 darabból áll és nem is akarok leállni vele – vallotta be a magángyűjtő, aki örül annak, hogy közönségnek is megmutathatja kincseit.

– A homo ludens, a játékos ember azért fontos, mert a játékkal olyan képességeket, készségeket fejlesztünk, amelyek meghatározóak az életünk majd minden szakaszában – utalt a játék fontosságára dr. Ulrich Attila. Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, a tárlat a lányoknak, a fiúknak, a fiatalabbaknak és az idősebbeknek is érdekes lehet, hiszen a 18. századtól indulva napjainkig mutatja be, mivel játszottunk, játszunk, mit gyűjtünk. – A lányok babáztak a fiúk katonákkal játszottak, s ez hozzájárult gyermekkorban olyan egészséges lelki fejlődéshez, ami fontos szerepet játszott abban, hogy felnőttkorban is egészséges, szép életet tudjanak élni. A kiállítás három kategóriája különleges, igazán nem kell bemutatni, de érdemes rácsodálkozni itt a gyűjteményben ezekre a darabokra, makettekre, relikviákra, amelyek különbözőségük ellenére mégis egységet teremtenek.

A kecskeméti múzeum több mint 100 éves játékokkal érkezett Nyíregyházára, s mint Fekete Anetta elmondta, örömmel csatlakoztak a kiállításhoz, s 40 éves gyűjtőmunkájuk értékes darabjaival érkeztek, hogy polgári játékokkal – ólomkatonákkal, kisvasúttal, elemekből összeépíthető makett várakkal, babákkal, textil játékokkal – ismertessék meg az érdeklődőket. Dohanics László, a Kállay Gyűjtemény igazgatója pedig hozzátette, ez a játékos tárlat már a Múzeumok éjszakájára hangolja a látogatókat, mert akkor is a játék kapja a fő hangsúlyt.