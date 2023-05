Sorközművelő, kultivátor, rövid tárcsás talajelőkészítő és két mezőgazdasági drón fogadta a látogatókat csütörtökön az Északi ASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Tiszaberceli Tagintézménye udvarán, ahol a gyakorlati oktatásra érkező lippais diákok mellett kosztümös hölgyek és öltönyös urak gyülekeztek. Az intézmény nemrégiben elkészült csarnoka adott ugyanis otthont annak a konferenciának, amelyen a duális oktatás megszervezéséért és biztosításáért felelős Északi Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont mutatkozott be.

Az agrárszakképzési centrumok, a partnerintézmények és a szakmai szervezetek vezetői mellett a duális képzésben részt vevő cégek is képviseltették magukat az eseményen, melynek apropóját egy sikeres pályázat jelentette. Az Északi ASZC ugyanis közel 280 millió forintos forrásból ágazati képzőközpontot hozott létre a tagintézményben. A XXI. századi képzési igényeknek megfelelően a centrum fejlesztheti a képzési palettát: a precíziós gazdálkodás oktatásához erő- és munkagépeket szereztek be, megépült a már említett csarnok, de száz szakember képzése is a projekt részét képezi.

Adottak a feltételek

Lévai Imre, a tíz szakképző intézményt magába foglaló Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója úgy fogalmazott: diákok ezrei vannak a gondjaikra bízva, az oktatók feladata pedig az, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik képesek megfelelni a kor kihívásainak. Ehhez a feltételek adottak, és az ilyen, s ehhez hasonló pályázatok eredményeként tovább fejlődnek az intézmények.

Beérett a munka

– A múlt héten Szekszárdon voltam egy ehhez hasonló rendezvényen, és számos más tényező mellett ez is azt jelzi, hogy beérett az a munka, amit a kormány 2010 óta a szakképzés szerepének növelése érdekében tesz – ezt mondta Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára.