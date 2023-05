A prevenciós és adománygyűjtő programsorozat június 10-én várja mindazokat, akik nemcsak tenni szeretnének az egészségükért, hanem részvételükkel adománypontokat is szeretnének gyűjteni a mátészalkai kórház javára. Az egész napos rendezvényen ingyen, előzetes időpont egyeztetése nélkül lehet egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon részt venni, vagy Katus Attila, Szily Nóra, Jaksity Kata, Molnár Andi, vagy az Unicef előadását meghallgatni. Minden korosztály számára színvonalas programokkal, mozgási lehetőségekkel, színpadi műsorokkal, koncertekkel is készülnek. Este pedig kiderül, hogy a lakossági aktivitás mennyi plusz adományt jelent a kórháznak.

Fotó: Pusztai Sándor

A Szalkay László téren egész napos ingyenes egészségügyi szűréseken, előadásokon, családi programokon, koncerteken vehetnek részt az érdeklődők, amivel közben a Mátészalkai Kórházat is támogatják. A Richter Egészségváros rendezvénysorozat az egészségtudatosságot és betegségmegelőzést népszerűsíti, miközben adománnyal támogatja a kórházat. A lakosság aktivitásán múlik, hogy a felajánlott 3.500.000 forintos alapadomány mellett sikerül-e elérni a nap végén a kitűzött adománycélt: az ultrahang készülék beszerzését. Ugyanis minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért 500 forinttal növeli a Richter az alapadományt. A kilátogatók kapnak egy karszalagot, ami önmagában már 1000 forint jóváírást jelent, erre lehet gyűjtögetni a szűrések után járó támogatást. A prevenciós nap az Egészségsétával kezdődik 9 órakor, melynek résztvevői fejenként 1.500 forint értékű részvételi ponttal járulnak hozzá az adomány gyarapításához. Aki pedig nem tud személyesen részt venni a rendezvényen, az előadásokat online is követheti az Egészségváros közösségi oldalán: minden like, megosztás, komment 500 forintos adománypontot jelent a kórháznak.

Dr. Hanusi Péter Mátészalka polgármestere ismét összefogást kért a helyiektől és a környéken lakóktól, hogy a saját érdekükben jöjjenek el, vegyenek részt a szűréseken, amivel a saját egészségükért is tehetnek, és segíthetnek, hogy még színvonalasabb ellátást kaphassanak a betegek. – Minden egyes aktivitás plusz támogatást jelent a kórháznak, ezért szeretném ha nagyon sokan lennénk, mindenki eljönne, és egy nagyon jó hangulatú napot töltenénk el az egészségmegőrzés és a jótékonykodás nevében – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Fotó: Pusztai Sándor

Ingyenesen érhető majd el számos szűrés, mint például prosztata-, csontritkulásszűrés, koleszterinszint és vérnyomás mérés, szív- és érrendszeri felmérés, érszűkület-vizsgálat, neuropátiaszűrés, vércukormérés. Ezen felül minden korosztály számára fontos egészségügyi tanácsadások vehetők igénybe nőgyógyászati, gyógyszerészeti témakörben, memóriazavarral, szorongással, diabetológiával, depresszióval kapcsolatos kérdésekben. Különböző gyógytornákon lehet részt venni véradás is lesz, amivel szintén adománypontok gyűjthetők a helyi egészségügyi intézmény számára.

– Ahhoz, hogy egy vármegye vagy egy város lakosságának egészségi állapota javuljon, rengeteg időre, energiára és számos prevenciós programra van szükség, de úgy gondoljuk, hogy együttes erővel a kezdő lépések könnyebben megtehetők, és a célok hamarabb elérhetők. Mindent megteszünk a színvonalas kórházi ellátásért, de sokkal könnyebb megelőzni a betegségeket – mondta a sajtótájékoztatón Dr. Szűcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház főigazgatója.

Dr. Ajzner Éva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatója örül annak, hogy ez egy olyan rendezvény, ahol a megelőzésén van a hangsúly, hogy minél korábban észrevegyenek olyan betegségeket, amelyek korai felismerése életeket is menthet, illetve felkészültek arra is hogy minden felmerülő kérdésre a szakemberek válaszolni tudjanak ott helyben.

Fotó: Pusztai Sándor

Gál-Olasz Sarolta, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok osztály csoportvezetője elmondta, hogy 14 évvel ezelőtt indították útjára ezt a hiánypótló programot, mely a magyar lakosok egészségtudatosságának erősítésére, a prevenció fontosságának hangsúlyozására és a rendszeres szűrés jelentőségére hívja fel a figyelmet. – Ahhoz, hogy minél nagyobb mértékben tudjuk támogatni a hazai egészségügyet, a korábbi 300 forintról 500 forintra emeltük az aktivitásokért járó adománypontok összegét, a rendezvényre történő első belépésért pedig dupla, 1.000 forint értékű adománypontot adunk” – nyilatkozta.

Az egészségtudatosság és prevenció mellett egész napos szórakozásra is lesz lehetőség: játszóház, gyermeksarok, interaktív élményszoba és bábszínház mozgás programok, koncertek gondoskodnak a kikapcsolódásról.

LN