A munkaterületet május 5-én vette át a kivitelező, azóta megtörtént a meglévő beton burkolat bontása, valamint gallyazási munkákat is végeztek a 2,5 ha terület humuszleszedése mellett. Továbbá megkezdték a közműépítési munkákat (ivóvíz-, szennyvíz-, és csapadékvíz), és a kapcsolódó 1500 m3-es földmedrű szikkasztó tározó kialakítását is.

Az új közösségi térben helyet kap egy gumiburkolattal ellátott streetball/futball vegyes használatú pálya, egy kültéri fitneszpark, egy mezítlábas ösvény, futó- és gyaloglókör, 2 kutyafuttató, egy mosdó, és megépítenek egy záportározót is. A régi laktanya területén lesz pingpongasztal, mászószobor, kihelyeznek új utcabútorokat, és fákat is ültetnek.

A kivitelezés a tervek szerint ősszel fejeződik be.

- Nyíregyháza MJV Sajtószolgálata -