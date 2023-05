A Diákolimpia® versenysorozat a pandémia után tavaly újjáéledt, és ismét jelentős számú iskolát és versenyzőt mozgatott meg: a versenyekre összesen 252.522 nevezés érkezett, közülük pedig 15 ezren jutottak a sportági döntőkbe. A Magyar Diáksport Szövetség idén is elismerésben részesítette azokat a pedagógusokat és intézményeket, akik kimagasló eredményeket értek el a versenysorozatban. Az ünnepségen Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára, dr. Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára, Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke, Märcz Tamás olimpiai bajnok vízilabdázó, a Nemzeti Sport Ügynökség sportszakmai és sporttudományos módszertani igazgatója, valamint Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke adták át az elismeréseket.

Összesen öt kategóriában kerültek díjazásra a legjobbak. A legeredményesebb megyei, illetve budapesti testnevelő díját azok a pedagógusok vehették át, akik tanítványaikkal a legeredményesebbek voltak az országos döntőkön. Minden vármegyéből és a fővárosból is egy-egy pedagógus kapott jutalmat. A legeredményesebb iskola elismerés odaítélésénél szintén az elért eredmény volt a mérvadó. Ebben a kategóriában az általános-, közép- és a kis iskolák között is a három-három legjobbat jutalmazták. A pedagógusok sikeres ösztönző, lelkesítő munkáját mutatja, hogy az adott intézményi létszámhoz képest milyen arányban vesznek részt a diákok a versenyeken. Ezt a motiváló tevékenységet ismeri el a Legaktívabb iskola díj, amelyet három-három általános és középiskola kapott meg. Egy-egy sportesemény hangulatán nagyban visszatükröződik a szervezők lelkesedése, sport iránti szeretete. Az elhivatottság jutalma pedig a magas látogatottság és az elégedett résztvevők mellett a 2021/2022. tanév diákolimpiai rendezvénye díj, amely elismerésben idén is három rendező szervezet részesült.

Az idei ünnepségen nemcsak az eredményességet honorálta az MDSZ, hanem a diáksport területén hosszú évek óta végzett kiemelkedő munkát is, ennek fényében került átadásra 21 fő részére a „Diáksportért” kitüntetés.