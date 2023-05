A pontyok 5 kilogrammtól, az amurok 10 kilogrammtól számítanak be a versenybe. A tervek szerint jövőre emelkedik az alsó limithatár, a pontyoknál 6, az amuroknál 12 kg lesz. A verseny iránti érdeklődést jelzi, hogy Szlovákiából is érkeznek csapatok, sőt önkéntes marshallok is bejelentkeztek mérlegelésre. A mérlegelés fontos része a versenynek, hiszen az amurokat az érzékenységük miatt a mérlegelés után rögtön visszaengedik a vízbe.

KM