Hazánkban nemcsak munkaszüneti nap, hanem számos népszokás és hiedelem is kötődik hozzá. A húsvét utáni ötvenedik napon az apostolok először gyűltek össze Jézus kereszthalála óta. Ekkor váratlan dolog történt, a Szentlélek leszállt közéjük. Az apostolok ezt követően a világ minden nyelvén hirdetni kezdték az evangéliumot. A reformáció előtt a középkorban, a templomtoronyból ledobált szalmacsóvákkal imitálták a Szentlélek leszállásának a jelenetét. A pap ilyenkor piros miseruhát öltött mert ez a pünkösd színe. Az ekkor virágzó bazsarózsa ezért is lett népnyelven pünkösdi rózsa.

Babonák is kötődtek az ünnephez. Szokás volt harmatot szedni pirkadatkor a mezőn, mivel úgy vélték, hogy a pünkösdi harmat meggyógyítja a szembetegségeket. Varázs ereje is van, mert, ha valaki a mise előtt mezítláb a harmatos kaszálón végig sétál, áldott lesz. Különösen szerencsés életet jósoltak az ekkor születetteknek. Pünkösdkor, a Szentlélek eljöveteléről a reformátusok is istentiszteleten emlékeznek meg.

Nem gyakran fordul elő, hogy pünkösd (legkorábban május 10-e, legkésőbb június 13-a) egybeesik a gyermeknappal, amit 1954 óta május utolsó vasárnapján ünneplünk. Ebből az alkalomból emlékezünk a vámosatyai templomban a 16. század végén, vagy a 17. század elején, ezüstveretes koporsóban, fején ezüst pártával eltemetett kisleányra, akiről nem tudjuk, mikor született és mikor halt meg, de azt sem tudjuk ki volt. Ebben a korban az összes elhalálozottnak több mint 60 százaléka hét éven aluli gyermek volt, mindegy, hogy szegény vagy gazdag családba született.

A Nemzeti Múzeum régészeti összefoglaló kötetének 35. számában ez olvasható: „A vámosatyai református templom 1978. évi feltárásakor a szószék alatt találtak egy lépcsős lejáratú nagy méretű kriptát, amiben textilmaradványokat is találtak. Az analógiák alapján a pártát a 16. század végére, illetve a 17. század elejére keltezhetjük. (…) A párta ma a Nemzeti Múzeum gyűjteményében található (…) valószínűleg a (Büdy) család egyik nőtagja viselhetett. (…) Egyelőre restaurálatlan.” A Magyar Nemzeti Múzeum adattárában azonban erre vonatkozóan nem találtam adatokat.

A 16-17. századi halottkultuszban a szüzeket Krisztus jegyesének tartották, akiket megilletett a menyasszonyi dísz, a párta. A leggazdagabban díszített párták a főnemesi hajadonok fejét ékesítették.

A vámosatyai templomban több alkalommal is végeztek feltárást. Az 1978-as feltárás alkalmával a templomhajó északkeleti részén, a szószék alatt egy nagyméretű, kőből és téglából épített, lejárattal ellátott kriptát tártak fel. A hajóból öt lépcsőfok vezetett a kriptába. Az ott talált leletek közül figyelemre méltó az egyik sírban fekvő gyermekcsontváz gyöngyös, ékköves pártája.

A vámosatyai református templomban a turistáknak szánt azon információ, miszerint „A hajórészben a padló alatt egy leányka csontvázat találtak, ezüst pártát viselt, és ezüst szegecses koporsóban nyugodott. A feltárás után visszatemették.” minden valószínűség szerint félreértésen, vagy félrehalláson alapszik.

Az 1978-as feltárás alkalmával a kriptában koporsóban eltemetett holttesteket találtak, így a pártás kislányét is. A régészek nem a kislány maradványait temették vissza, hanem a kriptát temették be. A maradványok a leletek leírásával együtt a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek, ahol eddig még nem került sor a restaurálásukra.

A hétvégén pünkösd van és gyermeknap. Jókai Mór nagy magyar író így írt a gyerekekről: „A kisgyermeket nem hiába nevezik angyalkának, (…) ami azt teszi, hogy „küldött”. Egy más világ küldötte az. Egy más világé, melynek ismeretlen delejes hatása sugárzik a gyermekarcból, gyermekszemből azokra, akikhez küldve lett.” Pünkösd napján és gyermeknapon a vámosatyai gyöngyöspártás kislány emléke sugárzik ma a távoli múltból. Mivel nem tudhatjuk kik voltak a szülei, így az emléke most már mindannyiunké.

Szabó József János