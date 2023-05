– Szentimrés tanárként hatalmas élményt jelentett számomra, hogy osztályommal közösen részt vehettem az ifjúsági találkozón Ferenc pápa jelenlétében. A sok megható pillanat közül kiemelném azt, hogy mennyire felemelő volt, ahogy 11.000 fiatal közösen imádkozta a pápával a Miatyánkot. Az ismert dicsőítő dallamokat is együtt énekeltük a Forráspont zenekarral.

Ferenc pápa kedvessége, békés tekintete és mosolya nagy hatással volt ránk. A Szentatya szavai közül a legmélyebben az érintett meg, amikor magyar nyelven „Aki mer, az nyer!” közmondással buzdította a fiatalokat. A másik gondolat pedig Isten megbocsátó szeretetét tükrözte: „Isten mindig megbocsát!”, amelyet a fiatalokkal többször is hangosan elmondatott Ferenc pápa.

Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy életünk egyik meghatározó eseményét élhettük át, amely örökre a szívünkbe vésődött – idézte fel a múlt hétvége eseményeit Szupkay-Papp Mária, a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa.

Szupkay Papp Mária (jobb szélen) a diákokkal

Mondok Szabolcs számára is egy életre szóló élményt jelentett a Szentatyával való találkozás.

– A rendezvény szellemisége tükrözte a magyar fiatalok Istenbe vetett hitének jelentőségét. A közös ima és éneklés nagyon nagy lelki feltöltődést adott nekem. Az, hogy rövid időn belül két alkalommal is hazánkba látogatott Ferenc pápa egy hatalmas megtiszteltetés volt. Úgy gondolom, hogy minden fiatal örömmel fog visszagondolni erre a napra – mondta.

– Az élmény, hogy én is ott lehettem, amikor több ezer ember egyszerre, teljes szívéből belemerült az imádságba és Ferenc pápa szavaiba, egyszerűen leírhatatlannak érzem. Mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály is ugyanolyan odaadással vett részt a misén, és ezt még a korai indulás és a hosszú út sem ronthatta el. Őszentsége nagy örömmel és lelkesedéssel vonult be, szavai és tettei egyaránt megérintették az embereket. Minden egyes megnyilvánulásában kihangsúlyozta, hogy mennyire szereti és becsüli a magyarokat és Magyarországot, ez pedig büszkeséggel tölthet el minden magyart. Igazán hálás vagyok, hogy ott lehettem és saját szememmel láthattam a Szentatyát, remélem még nyílik rá lehetőségem máskor is – fűzte hozzá Tamaskovics Nóra.

Baranyi Boglárka arról beszélt, hogy nagy lelkesedéssel indultak múlt szombaton a fővárosba. Odaérve a Papp László Sportarénába, már az egész ifjúság izgatottsága érezhető volt, hiszen nem mindennap van lehetőségünk részt venni egy ilyen jelentőségteljes programon és részesülni egy ilyen nagy élményben. A közös éneklésnek és a közös várakozásnak óriási ereje volt, amit ritka alkalmakkor élhet át az ember igazán. A találkozás különösképpen nagy hatással volt a jelenlévőkre, átjárt minket egy különös meghittség a Szentatya barátságos, közvetlen, szeretetteljes és rendkívüli személye óriási hatással volt ránk. Ferenc pápa hozzánk intézett beszéde töltött el hittel a legjobban, hiszen különösen közvetlen hangvételű volt, ami témában és stílusban is ránk, fiatalokra koncentrált, nekünk szólt minden egyes szava, ránk bízta Isten üzenetét.