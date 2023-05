Sok mindent mondanak az anyaságról, de egyvalami biztos: egy gyerek születése teljesen átrendezi a nő életét. Hogy mikor jön el az anyaszerep ideje? S fel lehet-e készülni erre a fontos életfordulóra? Régóta foglalkoztatják az embereket ezek a kérdések, mint az is, hogyan lehet a nő jó anya.

– Midig is fiatal anyuka szerettem volna lenni, s szerencsésnek is mondhatom magam, hogy rátaláltam a férjemre, Norbira, aki hozzám hasonlóan gondolkodott a gyerekvállalásról, a családalapításról. Mindketten korán szerettünk volna gyerekeket, s közben persze foglalkoztunk a karrierépítéssel, a közös otthon megteremtésével is. Huszonhárom éves voltam, amikor megszületett Norina, két évre rá jött Lilien. Az idén szeptemberben Norina már elsős lesz, a kis testvér még oviba jár. Mindketten kiegyensúlyozott, mosolygós gyerekek, igazi „szeretetgombócok” – osztotta meg velünk örömét Varga Vivien. A nyíregyházi anyuka az első perctől kezdve boldogsággal élte meg anyaságát. Mint mondta, nem egy kapkodó típus, a családra mindig hagy elég időt. S ez meg is térül. Nem könyvekből talált „útmutatót lányaihoz”, inkább az ösztöneire hagyatkozva neveli őket.

Boldog emberként nőjenek fel

– Rengeteg időt töltünk együtt, ez mindennek a kulcsa. Szerencsére megtehetem, mert saját magamnak építem a vállalkozásom. Egy nemzetközi cég hálózatépítője vagyok, itthonról dolgozom, magamnak osztom be a napjaimat. Amikor munka miatt elutazom, a nagyikra támaszkodom. Azt látom, hogy azok a nők, akik lótnak-futnak, robotolnak, egy idő után „szétesnek”. Sok esetben széthullik családjuk is és anyaságukat sem tudják teljességgel megélni. Ezzel nem azt mondom, hogy egy nő ne legyen a szakmájában sikeres, inkább tudja a kettőt összehangolni, a család és a munka között okosan egyensúlyozni. Nálunk a nagyszülők sokat segítettek már a legelejétől fogva, amikor még apróságok voltak a lányok. Egy nagy családban élünk, amelyben jól kijövünk egymással, s szerencsére nevelési kérdésekben is egyetértünk, így a nagymamákkal is sok időt töltenek a lányok – jegyezte meg a fiatal anyuka.

Azzal folytatta: – Az, hogy egy anya jól érzi-e magát a bőrében, sok mindenen múlik, leginkább a nő gondolkodásán. Hogyan fogja fel az életet, elégedett-e a saját életével, a környezetével, a munkájával. Én pozitív ember vagyok, bármilyen nehézséggel kerülök szembe, nem pánikolok, nem dühöngök, hanem a megoldást keresem. Szeretném ezt a tulajdonságom a lányaimnak is átadni. Igenis számít, hogy milyen mintát mutatunk – fejtette ki Varga Vivien, akit naponta árasztanak el szeretettel, dicsérettel lányai.

– Melengeti a szívem, amikor azt mondják: „Anya, szeretlek. Te vagy a legszebb, te vagy a legjobb.” Most még kicsik, így minden pillanatát élvezem ezeknek a mondatoknak. Hogy milyen anyuka vagyok? Sokan felteszik ezt a kérdést maguknak, de én ezen különösebben nem szoktam gondolkodni, mert az örökmozgó, csacsogó lányaim egyértelmű visszajelzést adnak róla. A szeretetük mindent elárul, szorosan kötődnek hozzám, s ez a legfontosabb. Most úgy tűnhet, hogy az élet felhős oldalát nem látom, de ez nem így van, mert mint mondtam, mindenkinek az életében vannak kisebb-nagyobb problémák, ám nem mindegy, hogyan kezeljük azokat. Anyaként nekem az a fő feladatom, hogy biztonságot nyújtsak a gyerekeimnek, hogy kiegyensúlyozott, boldog emberként engedjem majd ki őket a családi fészekből, ha felnőnek. Az én édesanyám egyedül nevelt fel engem, két testvéremmel. Küzdő típus volt, mindent megtett azért, hogy meglegyen mindenünk. Rajta láttuk, anyának lenni odaadással, lemondással és óriási felelősséggel is jár. Sokan nem mondják ki, de hogy milyen anyák lehetünk, attól is függ, mennyire számíthatunk a társunkra, s ebből a szempontból is szerencsés helyzetben vagyok, mert nekem a férjem a fő támaszom.

KO