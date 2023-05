Az Eu for Trisomy 21 szervezet brüsszeli konferenciáján 12 ország között Magyarország is jelen volt a Down-szindrómával élők érdekeinek képviseletében a Rejtett Kincsek Down Egyesület öt tagú küldöttségével. A projekt neve is – The Future is Ours (Miénk a jövő) – arról szól, hogyan tudjuk a figyelmet ráirányítani azokra, akik Down-szindrómával élnek, és ezen keresztül azokra, akik egyéb nehézségeik miatt nem tudnak a társadalom teljes jogú tagjaiként szerepelni.

– Több témát jártunk körbe: az autonómia, az egészség, a láthatóság és az egyenlő bánásmód mellett arról is javaslatok születtek, hogy „Mit tehet az EU értünk?”. A konferencia létrejöttében több Európai Parlamenti képviselő segített: Lukas Mandl, Estarás Ferragut és Margarita de la Pisa, valamint a Jérome Lejeune intézet orvos igazgatója, Pilar Garcia Fernandez is megosztotta velünk a legújabb kutatási stratégiákat – említette Pokoraczkiné Vékony Katalin kommunikációs és fundraising koordinátor.

– Tapasztalatunk szerint a legtöbb európai országban komoly probléma a Down-szindrómával élők nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedése, ezért a workshopon és a kötetlen beszélgetésekben az általunk ismertetett Mentorállás Programot mindenki nagy érdeklődéssel hallgatta.

– Az EU for Trisomy 21 szervezet is szeretné, ha egy nemzetközi projekt keretében ennek megismerésére és az adaptálásához szükséges feltételek feltérképezésére, a jó gyakorlatok bemutatására lehetőséget tudna teremteni. Ezért is volt nagyon megtisztelő és előremutató, hogy találkozhattunk az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolaval, aki támogatását fejezte ki ügyünk iránt.

