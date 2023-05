– Egy egyetemi hallgatónak az OTDK-hoz hasonló megmérettetés nemcsak az aktuális pillanatban okoz örömet, hanem később, a nagybetűs életben is építkezhetnek ezekből a tudományos „kalandokból” és sikerekből – árulta el lapunknak dr. Szabó György, a Nyíregyházi Egyetem rektora, akivel az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) szekcióversenyein helyezést elért hallgatókról beszélgettünk.

Az életre is hangol

Dr. Szabó György kiemelte: az országos versenyek és az azokon elért sikerek rengeteg önbizalmat adnak a fiataloknak, emellett pedig emelik az egyetem nívóját, és arról is számot adnak, milyen magas színvonalú tudományos munka és oktatói tevékenység zajlik az intézmény falai között.

– Az országos siker tudatosítja a hallgatókban, hogy jó úton járnak, a munkájuk értékes, és akár a hazánk nagy nevű tudományegyetemein pallérozódó fiatalokkal szemben is megállják a helyüket. A közoktatás és a felsőoktatás jelenlegi világában a legnagyobb katasztrófa a motiváció hiánya. Ha az érdeklődés, bármilyen kíváncsiság elindít egy fiatalt a tudományos úton, az pótolhatatlan energiát ad az egyetemi tanulmányaihoz, és az életre is felkészít. A tanórai és tantárgyai kereteken kívül kell teljesíteni, s ez a szellemi szabadság kiváló „dopping”. Aki ebbe beleszeret, mindig megtalálja majd az életben azt a közeget, amiben kiteljesedhet, Ez az igazi bája tudományos diákköri munkának: a tudományterületek határait is átléphetik a fiatalok, és olyan problémákra kereshetik a megoldást, amikre más még nem – hívta fel a figyelmet a Nyíregyházi Egyetem rektora.

A nagy tudományegyetemek hallgatóival szemben is helyt álltak a Nyíregyházi Egyetem versenyzői

S valóban, az intézmény számos hallgatója lépett erre az útra, sokszor a szabadidejüket sem kímélve vetették bele magukat a tudományos munkába, erőfeszítéseiket pedig siker koronázta. Több szekcióba is előkelő helyezést értek el a Nyíregyházi Egyetem hallgatói, továbbá számos különdíjat is bezsebeltek. Volt olyan versenyző is, aki mindezt ötvözte, és munkájával a helyezés mellett a különdíjat is kiérdemelte.

Tóth Miklós harmadéves magyar-történelem szakos hallgató a középkori magyar mezővárosok világában merült el felkészítője, dr. Gulyás László Szabolcs főiskolai docens támogatásával.

– A munkámmal a második helyezést és a különdíjat érdemeltem ki. Azért indultam, hogy a tanórai kereten kívül is bizonyíthassak, és öregbíthessem iskolám hírnevét. A dolgozatomban az 1405. évi városi dekrétumot és ennek hatásait vizsgáltam. Rendkívül összetett téma, amit jól bizonyít, hogy a mezővárosaink kialakulásáról számos eltérő álláspont alakult ki a történelemtudományon belül – mutatta be a dolgozatát Tóth Miklós, akinek szenvedélyévé vált ez a rendkívül nehéz témakör, és ősszel újra indul az egyetem házi TDK-versenyén.

