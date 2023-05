Közel 200 ezer vendég 362 ezer éjszakát töltött el a hazai szálláshelyeken a hosszú hétvégén. Így ezek a napok 7 milliárd forintos bevétellel zárultak. A pápalátogatásnak köszönhetően kiemelkedő volt a forgalom Budapesten, ahova Lengyelországból érkezett a legtöbb külföldi vendég. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint sokan indulnak útnak a pünkösdi hétvégén is.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint az idei május elsejei hosszú hétvégén a belföldi vendégek adták az összes vendégéjszaka 52 százalékát. Honfitársaink 187 ezer éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken, a külföldi turisták is csak alig kevesebbet, 175 ezer éjszakát.

Fotó: Tóth Imre



A vendégek mintegy harmada Budapestre érkezett. A fővárosban 106 ezer vendégéjszaka valósult meg, melynek túlnyomó többsége, 87 százaléka a külföldiektől származott. A legtöbben Lengyelországból (11 százalék) érkeztek, mely kiugrónak számít az átlagos lengyel adatokhoz képest, ami nagyban köszönhető a pápa látogatásának. Kiemelten sokan angol, német, olasz és cseh vendégek is érkezett hazánkba.

Országosan a legtöbb vendégéjszakát a főváros után a Balatonnál töltötték el, ahol 30 ezer vendég (57 ezer vendégéjszaka) zárta a hónapot pihenéssel. A Balatont a Mátra-Bükk (32 ezer vendégéjszaka) és Budapest környéke (22 ezer vendégéjszaka) követte. A vidéki adatokat vizsgálva az látszik, hogy a magyar utazók többsége Sopron, Zalakaros, Eger, Gyula és Hajdúszoboszló felé vette az irányt. Míg a külföldiek Budapest mellett a fürdővárosokat keresték fel, így kiemelt forgalmat bonyolított Hajdúszoboszló, Hévíz, Bük, Gyula és Eger.

A szálláshelytípusokat tekintve a szállodák mellett a magán- és egyéb szálláshelyeket választották a legtöbben. A háromnapos első májusi hétvégén a turisták 7 milliárd forintot hagytak a szálláshelyeken, ebből 260 milliót SZÉP Kártyával fizettek.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adataiból az látszik, hogy ígéretes lesz a május is. Míg egész áprilisban 2,8 millió vendégéjszaka valósult meg, erre a hónapra már most 2,1 millió éjszakára érkezett foglalás. Kiemelkedő az érdeklődés a pünkösdi hosszú hétvége iránt is, erre az időszakra már most csaknem dupla annyi éjszakát foglaltak le a vendégek (230 ezer), mint tavaly ilyenkor.

KM