A feederhorgászat mellett tette le a voksát a kocsordi tizennégy esztendős diáklány, Katona Barbara azon a versenyen, amelyet a közelmúltban a vasmegyeri Reed Carp Lake horgásztónál rendezett meg a Pecamánia Roadshow. Hogy jól döntött, az is jelezte, hogy éppen akkor fogott meg egy kárászt, amikor arra jártunk.

Adrenalindús élmény

– Nagyon szeretek horgászni, a szabadidőmben sokat vagyok a vízparton. Nagy szerencsémre a lakóhelyemen két horgásztó is van, a Kirva-lapos és az Iskola-tó, így bármikor hódolhatok a szenvedélyemnek. A horgászatot a nagypapám szerettette meg velem. Sajnos, két éve elhunyt, de a horgászat iránti érdeklődés megmaradt, ezzel is ápolom felejthetetlen emlékét. Szeretem a természet közelségét, semmi más szabadidős tevékenység nem adhat ilyen adrenalindús élményt, mint amikor egy halat fárasztok, illetve megfogok – mesélte Barbara, aki számos versenyen – többek között Tiszanagyfaluban, Máriapócson, Kisvárdán – próbára tette már ügyességét és tudását.

A csali a helyszíntől függ

– A gyermekversenyeken dobogóközeli helyezéseket érek el, a felnőttek megmérettetésén a középmezőnyben szoktam végezni. A férfiakkal nem könnyű felvenni a küzdelmet, de azért igyekszem. Gyakran egyedül vagyok nő az indulók között, s a résztvevők a versenyek előtt megkérdezik, hogy én mit keresek ott. Aztán a verseny közben, illetve a végén belátják, hogy van keresnivalóm a vízparton, és olyankor már másképpen tekintenek rám, akkor már érzem a tiszteletüket és a csodálatukat. A Never Zero márkát használom mindig, nálam bevált, nekem nagyon sikeres. Az etetőanyag mindig Never Zero, a csali pedig attól függ, hogy éppen hol horgászom. Ezen a tavon most horgászom először, teljesen ismeretlen környezetbe érkeztem reggel – folytatta Katona Barbara.

Csak a spiccet figyeli

– Szeretek feeder módszerrel horgászni, a spicc mindig is érzékenyebb, mintha kapásjelzőt használnék, így az apró rezdüléseket is észre tudom venni. Számomra ez az igazi horgászat. Napközben csak a spiccet nézem, ha olykor-olykor éjszakai horgászaton vagyok, akkor már természetesen én is használok kapásjelzőt.

– Apukámnak kevés a szabadideje, ritkán tud eljönni velem, de a szüleim mindenben támogatnak. A 8. osztály elvégzése után a tanulmányaimat Fehérgyarmaton folytatom majd, bejáró tanuló leszek, a hétvégeken biztos jut majd idő horgászatra – tette hozzá befejezésül Katona Barbara.

MML



Borítókép: Katona Barbara az egyik zsákmánnyal | Fotó: M. Magyar László